Ташуев посоветовал клубам РФПЛ приглядеться к хавбеку «Кубани» Малярову

Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев рекомендовал клубам РФПЛ обратить внимание на хавбека команды Никиту Малярова. По мнению специалиста, футболист уже давно перерос уровень ФНЛ.

«Сейчас в РФПЛ виден дефицит классических центральных хавбеков. Нужны такие полузащитники, которые могут вести игру. Видно это даже по сборной России. А ведь есть игроки в ФНЛ, которые могут усилить РФПЛ. Скажу о том, кого знаю. Полузащитник «Кубани» Никита Маляров — вот первый кандидат.

Маляров уже много лет играет очень стабильно, не позволяя себе опускать планку, а главное – он прогрессирует из года в год. Надежный игрок с хорошей креативной составляющей и большим запасом работоспособности. Он пригодился бы многим клубам в РФПЛ, это его уровень, а ФНЛ он давно перерос», — сказал Ташуев.

В текущем сезоне 28-летний Маляров провел в первенстве ФНЛ 24 матча, в которых забил четыре гола.