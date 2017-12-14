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    • Ташуев посоветовал клубам РФПЛ приглядеться к хавбеку «Кубани» Малярову

    Ташуев посоветовал клубам РФПЛ приглядеться к хавбеку «Кубани» Малярову

    Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев рекомендовал клубам РФПЛ обратить внимание на хавбека команды Никиту Малярова. По мнению специалиста, футболист уже давно перерос уровень ФНЛ.

    «Сейчас в РФПЛ виден дефицит классических центральных хавбеков. Нужны такие полузащитники, которые могут вести игру. Видно это даже по сборной России. А ведь есть игроки в ФНЛ, которые могут усилить РФПЛ. Скажу о том, кого знаю. Полузащитник «Кубани» Никита Маляров — вот первый кандидат.

    Маляров уже много лет играет очень стабильно, не позволяя себе опускать планку, а главное – он прогрессирует из года в год. Надежный игрок с хорошей креативной составляющей и большим запасом работоспособности. Он пригодился бы многим клубам в РФПЛ, это его уровень, а ФНЛ он давно перерос», — сказал Ташуев.

    В текущем сезоне 28-летний Маляров провел в первенстве ФНЛ 24 матча, в которых забил четыре гола.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.12.2017 17:40
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    Комментарии (2)
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    афоня72
    1513266232
    Опять Маляров на слуху..Помниться в 2010 также пиарили и он из 2-го дивизиона прямо в вышку прыгнул..года 2 или 3 поиграл, ну и ФНЛ все- же опустился. А вот подняться оочень нелегко!!
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