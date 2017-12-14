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    • Маммана: «Бразилия – главный фаворит предстоящего чемпионата мира-2018»

    Маммана: «Бразилия – главный фаворит предстоящего чемпионата мира-2018»

    Защитник «Зенита» и сборной Аргентины Эмануэль Маммана поделился своими ожиданиями от предстоящего чемпионата мира-2018. Футболист выразил мнение, что основным конкурентом предстоящего мундиаля следует считать Бразилию.

    «Я надеюсь сыграть на чемпионате мира, хотя в команде много сильных защитников, а я еще молод. Если не получится, то я буду работать, чтобы получить еще одну возможность. Конечно, приглашение в сборную меня мотивирует. Это уникальные моменты в жизни, о которых никогда не забуду.

    Аргентина – одна из лучших сборных мира, и все команды хотят ее обыграть.

    Главным фаворитом турнира я бы назвал Бразилию, где собраны отличные футболисты. Как всегда в число претендентов на титул входит и Германия, которая всегда сильна. И еще я бы выделил Францию и Бельгию, хотя не все причисляют их к числу фаворитов», – сказал футболист.

    Источник: ФК «Зенит»

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    14.12.2017 17:12
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    Комментарии (5)
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    swot1205
    1513261224
    Это без вопросов. Один из главных претендентов
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    DeutschlandUberAlles
    1513266931
    А победит Уругвай !
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    retiremen
    1513268566
    Они уже на прошлом чемпионате были главными претендентами.....
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    ologreds
    1694991734
    numo529173
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