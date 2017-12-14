Маммана: «Бразилия – главный фаворит предстоящего чемпионата мира-2018»

Защитник «Зенита» и сборной Аргентины Эмануэль Маммана поделился своими ожиданиями от предстоящего чемпионата мира-2018. Футболист выразил мнение, что основным конкурентом предстоящего мундиаля следует считать Бразилию.

«Я надеюсь сыграть на чемпионате мира, хотя в команде много сильных защитников, а я еще молод. Если не получится, то я буду работать, чтобы получить еще одну возможность. Конечно, приглашение в сборную меня мотивирует. Это уникальные моменты в жизни, о которых никогда не забуду.

Аргентина – одна из лучших сборных мира, и все команды хотят ее обыграть.

Главным фаворитом турнира я бы назвал Бразилию, где собраны отличные футболисты. Как всегда в число претендентов на титул входит и Германия, которая всегда сильна. И еще я бы выделил Францию и Бельгию, хотя не все причисляют их к числу фаворитов», – сказал футболист.