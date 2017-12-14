Пьянич в январе может перейти в «Барселону»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич потенциально может продолжить карьеру в Испании. Как утверждается, «Барселона» рассматривает игрока для покупки зимой. При этом каталонцев не смущает то, что футболист уже заигран в Лиге чемпионов в нынешнем розыгрыше турнира. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 40 миллионов евро. О желании «Барселоны» подписать Пьянича говорилось и в предыдущее летнее окно.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Италии 13 матчей, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач.