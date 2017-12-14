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    Пьянич в январе может перейти в «Барселону»

    Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич потенциально может продолжить карьеру в Испании. Как утверждается, «Барселона» рассматривает игрока для покупки зимой. При этом каталонцев не смущает то, что футболист уже заигран в Лиге чемпионов в нынешнем розыгрыше турнира. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 40 миллионов евро. О желании «Барселоны» подписать Пьянича говорилось и в предыдущее летнее окно.

    В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Италии 13 матчей, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач.

    Источник: Don Balon

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    14.12.2017 14:25
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    Комментарии (5)
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    Zelibaba
    1513251261
    хорошо бы
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    Вит65
    1513270403
    Да что ж такое. Дибалу сватают в МЮ, Пьянича в Барсу. Дырку от бублика толстосумы получат, а не наших игроков.
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    Avatar 2
    1513323643
    НЕТ
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    Moglover
    1513388326
    Бред какой то
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    ologreds
    1694991735
    numo529160
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