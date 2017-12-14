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    • Президент «Урала»: «Федун хочет похоронить футбол в России и ездить только вокруг Москвы?»

    Президент «Урала»: «Федун хочет похоронить футбол в России и ездить только вокруг Москвы?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал инициативу председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна о пересмотре количественного состава РФПЛ в сторону уменьшения. В частности, предлагается сократить лигу до 14 команд.

    «Я против предложения Федуна о сокращении РФПЛ до 14 команд. В его словах есть рациональное зерно, но уменьшение РФПЛ делать не стоит. Он хочет похоронить футбол в стране и ездить только вокруг Москвы? С учетом лимита у нас будет 84 футболиста, которые могут играть на высоком уровне. А где будут играть остальные?

    Федун прав, когда говорит, что нужно зимой играть там, где тепло, чтобы игры были на хороших полях. В этом году у нас был форс-мажор – у нас проходил Кубок конфедераций, и футболисты поздно вернулись из сборной.

    Футболисты не должны играть в «-10» и «-15», людям же некомфортно на стадионе», — сказал Иванов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.12.2017 12:27
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    Комментарии (51)
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    sерж
    1513248531
    увеличить число клубов до 20 и перейти на весну осень,я за то чтоб было больше футбола
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    СШГЭС
    1513250219
    Тут два путя: либо слабым становиться сильнее, либо сильные станут слабыми.
    Ответить
    sajra
    1513252218
    надо вернуться к чемпионату ВЕСНА-ОСЕНЬ..... как это было раньше......
    Ответить
    Ахимас Вельде
    1513252655
    Федун, как могильщик футбола, прямо как у Маркса.
    Ответить
    Alec7183
    1513253405
    Московские клубы слетали в Хабаровск, и многих это не устраивает, вот и сократить РФПЛ, читай выкинуть некоторые клубы.
    Ответить
    mr. Perdony
    1513259481
    А может лучше сделаем уже наконец из Москвы отдельное государство , просто всё и так к этому катится .
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    frizom
    1513330527
    Да Федун же предлагает уменьшить лигу чтобы больше матчей сделать а не чтобы убрать неугодные клубы. Плюс он давно говорил что в идеале надо чтобы все клубы были частные а не государственные. А это вполне нормальная идея
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    alexis02lion
    1513349772
    Всё правильно говорит. Надо создавать условия. У Урала и Енисея вроде крытые стадионы есть, так что при минусах не будут играть, там где возможен минус пусть календарь заранее продумывает, чтоб команда при плюсе играла дома, а при минусе ехала там где плюс. У нас и так всего 16 команд, во всех топовых чемпионатах по 20 и 18, а у нас как в Бельгии и Белоруссии по 16 и всё ближе по идеям к УПЛ где и 12 хватает, чтоб было кому биться за подвал, пока Шахтер штампует чемпионства.
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    alexis02lion
    1513349903
    И что так все налетели на Иванова. Он во время стыковых матчей за то чтобы остаться в РФПЛ сам тренером был и все матчи на скамейке проводил, а Федун всё в VIP-ложе, да в VIP-ложе.
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    ologreds
    1694991735
    numo529148
    Ответить
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