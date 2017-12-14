Президент «Урала»: «Федун хочет похоронить футбол в России и ездить только вокруг Москвы?»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал инициативу председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна о пересмотре количественного состава РФПЛ в сторону уменьшения. В частности, предлагается сократить лигу до 14 команд.

«Я против предложения Федуна о сокращении РФПЛ до 14 команд. В его словах есть рациональное зерно, но уменьшение РФПЛ делать не стоит. Он хочет похоронить футбол в стране и ездить только вокруг Москвы? С учетом лимита у нас будет 84 футболиста, которые могут играть на высоком уровне. А где будут играть остальные?

Федун прав, когда говорит, что нужно зимой играть там, где тепло, чтобы игры были на хороших полях. В этом году у нас был форс-мажор – у нас проходил Кубок конфедераций, и футболисты поздно вернулись из сборной.

Футболисты не должны играть в «-10» и «-15», людям же некомфортно на стадионе», — сказал Иванов.