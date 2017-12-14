Спортдиректор «Милана»: «Знаем, откуда все гниет в вопросе с Доннаруммой»

Спортивный директор «Милана» Массимо Мирабелли попросил болельщиков клуба прекратить нападать на вратаря Джанлуиджи Доннарумму. Он подтвердил, что 18-летний голкипер не собирается покидать стан красно-черных, обвинив агента футболиста Мино Райолу в разжигании слухов на эту тему.

«У нас есть четкая позиция – нам не нужно никого продавать. Если игрок хотел уйти из «Милана», он должен был сначала поставить в известность клуб. Мы не собираемся держать кого-то насильно.

Доннарумма – замечательный парень, я говорил чуть раньше. В разговоре со мной он подтвердил, что не собирается уходить из клуба. Возможно, есть один человек, который горит желанием все организовать это таким образом, но мы будем следовать только интересам «Милана».

Болельщики? Мы понимаем их недовольство, но им не следует подвергать подобным нападкам собственных футболистов. Это не вина Доннаруммы, мы должны поддержать его, потому что он является частью клуба. Мы должны защитить его, поскольку знаем, откуда все гниет.

Надеемся вскоре разрешить эту ситуацию», – сказал Мирабелли.

Напомним, перед началом матча 1/8 финала Кубка Италии против «Вероны», который завершился со счетом 3:0, фанаты «россонери» разместили плакат, в котором попросили голкипера уйти из «Милана».