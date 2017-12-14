Китай вошел в пятерку по купленным билетам на ЧМ-2018

Представители туристического бизнеса рассчитывают, что проведение чемпионата мира-2018 в России поднимет интерес к нашей стране.

«Чемпионат мира запустит новую волну популярности России как туристического направления. Чемпионат, на наш взгляд, будет иметь и отложенный эффект, даст новый импульс развитию российского туризма с 2019 года. Китай, например, вошел в пятерку стран, жители которых больше всего приобрели билетов на турнир.

На данный момент обсуждается возможность запуска прямого рейса из Китая в Ульяновск, в ноябре был подписан меморандум между китайской авиакомпанией и правительством Ульяновской области. Многие российские регионы заинтересованы в открытии таких чартерных программ», – рассказала исполнительный директор российской туристической ассоциации «Мир без границ» Светлана Пятихатка.

Напомним, ЧМ-2019 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.