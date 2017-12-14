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    Китай вошел в пятерку по купленным билетам на ЧМ-2018

    Представители туристического бизнеса рассчитывают, что проведение чемпионата мира-2018 в России поднимет интерес к нашей стране.

    «Чемпионат мира запустит новую волну популярности России как туристического направления. Чемпионат, на наш взгляд, будет иметь и отложенный эффект, даст новый импульс развитию российского туризма с 2019 года. Китай, например, вошел в пятерку стран, жители которых больше всего приобрели билетов на турнир.

    На данный момент обсуждается возможность запуска прямого рейса из Китая в Ульяновск, в ноябре был подписан меморандум между китайской авиакомпанией и правительством Ульяновской области. Многие российские регионы заинтересованы в открытии таких чартерных программ», – рассказала исполнительный директор российской туристической ассоциации «Мир без границ» Светлана Пятихатка.

    Напомним, ЧМ-2019 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.

    Источник: ТАСС

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    14.12.2017 09:54
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    Комментарии (7)
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    VGreen
    1513235982
    Светлана Пятихатка. Это погоняло что ли
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    Жёлто-синий
    1513241999
    Какой ещё 19год
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    alexis02lion
    1513247106
    Интересно а какое место в этой 5-ке, неужели не 1-ое исходя из того сколько всего населения в КНР. Может приедут за соседей их Южной Кореи и Японии будут болеть, хотя шансы пройти группу у обеих сборных мизерные.
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    h3LL1k
    1513953190
    "Напомним, ЧМ-2019 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года." вообще так то прикольно XD
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    ologreds
    1694991737
    numo529133
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