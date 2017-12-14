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    Гаттузо: «Доннарумма не монстр!»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо выступил со словами поддержки вратарю Джанлуиджи Доннарумме, который в очередной раз подвергся нападкам со стороны фанатов клуба. Он подтвердил, что 18-летний футболист не собирается уходить из «Милана».

    «Сейчас ему только 18 лет. Он находится в состоянии шока. Я же хочу сказать спасибо ему за то, что он делает. Считаю, что на данный момент он является лучшим вратарем в мире среди сверстников. Я знаю его, как большого спортсмена и отличного парня. Готов защищать его так, как только смогу.

    Трансфер? Джиджи не говорил мне о своем желании уйти. Если бы он сделал это, все было бы иначе. Я не собираюсь говорить о Мино Райоле, так как я каждый день вижу и разговариваю с Доннаруммой. Мне неизвестно, настраивает Мино игроков против клуба или нет.

    Что касается его будущего, то мне становится страшно за Доннарумму. Люди готовы сделать из него какого-то монстра, чего он явно не заслуживает.

    Хорошо, что сегодня его освистывали всего девять тысяч человек. Представьте, что могло бы быть, если бы это было 50 тысяч», – заявил Гаттузо.

    Напомним, перед началом матча 1/8 финала Кубка Италии против «Вероны», который завершился со счетом 3:0, фанаты «россонери» разместили плакат, в котором попросили голкипера уйти из «Милана».

    Источник: Football Italia

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    14.12.2017 09:30
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    Комментарии (2)
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    Sosisochkin
    1514359125
    Правильно говоришь Доннарума не монстр, а де Хеа монстр, зверь, дикая кошка.
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    ologreds
    1694991737
    numo529131
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