Гаттузо: «Доннарумма не монстр!»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо выступил со словами поддержки вратарю Джанлуиджи Доннарумме, который в очередной раз подвергся нападкам со стороны фанатов клуба. Он подтвердил, что 18-летний футболист не собирается уходить из «Милана».

«Сейчас ему только 18 лет. Он находится в состоянии шока. Я же хочу сказать спасибо ему за то, что он делает. Считаю, что на данный момент он является лучшим вратарем в мире среди сверстников. Я знаю его, как большого спортсмена и отличного парня. Готов защищать его так, как только смогу.

Трансфер? Джиджи не говорил мне о своем желании уйти. Если бы он сделал это, все было бы иначе. Я не собираюсь говорить о Мино Райоле, так как я каждый день вижу и разговариваю с Доннаруммой. Мне неизвестно, настраивает Мино игроков против клуба или нет.

Что касается его будущего, то мне становится страшно за Доннарумму. Люди готовы сделать из него какого-то монстра, чего он явно не заслуживает.

Хорошо, что сегодня его освистывали всего девять тысяч человек. Представьте, что могло бы быть, если бы это было 50 тысяч», – заявил Гаттузо.

Напомним, перед началом матча 1/8 финала Кубка Италии против «Вероны», который завершился со счетом 3:0, фанаты «россонери» разместили плакат, в котором попросили голкипера уйти из «Милана».