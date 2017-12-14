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    • Игнатьев: «У «Зенита» Манчини нет нацеленности на результат»

    Игнатьев: «У «Зенита» Манчини нет нацеленности на результат»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что рано говорить о чемпионстве «Локомотива» в нынешнем сезоне. Он отметил, что зимняя пауза в чемпионате России может сказаться на итоговом результате всех команд.

    – Давайте откровенно признаем, что «Локомотив» – явный фаворит в борьбе за титул чемпиона, «Зенит» и «Спартак» едва ли догонят команду Семина.

    – Это не так. Правильно было бы ставить этот вопрос, если бы чемпионат продолжался без большой зимней паузы. Тогда можно было бы уже смело определиться с тем, кто есть кто, у кого какие возможности, уровень игры и мотивации. Какова психология команд. Но сейчас команды уйдут в отпуск, отдохнут, в это время большой работой будут заняты клубные структуры. Будет проведена селекционная работа. Вдруг «Зенит» сейчас возьмет Месси и Роналду и иже с ними. Это я говорю условно. Очень многое зависит сейчас от селекции, от того, как будет выстроена тренировочная работа, на что направлена, как ее переварят игроки и воспримут ли новые идеи. Многое будет зависеть от того, как перевернется чистый лист и с него ли начнется новый этап чемпионата. Я бы не стал говорить, что «Локомотив» – чемпион уже сейчас. Хотя задел очень большой у лидера, и непросто будет всем тем, кто попытается с ним конкурировать добиться существенного изменения в турнирной таблице.

    – Вас не удивляет, что «Зенит» проваливает раз за разом матчи в чемпионате?

    – Вообще мне видится, что «Зенит» с Манчини играет, скажем так, в чистый футбол. Нет нацеленности на результат. Не чувствуется игроках заряженности любой ценой выцарапывать победу, нет стремления во что бы то ни стало выиграть. На футбольном поле идет почти шахматная игра, мяч летает, но огня и страсти нет. Повторюсь, «Зенит» играет в чистый футбол, знаете, это такой футбол, в который играют в белых перчатках и бабочках. Нет огня у игроков «Зенита», а именно огнем выделяется сегодня «Локомотив».

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    14.12.2017 06:16
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    Комментарии (11)
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    Zubo
    1513221611
    Зато у Бомбардира есть нацеленность на результат, уже все знают на какой...
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    bumer_moscow
    1513221979
    ;f ;f
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    каа
    1513224937
    У Зенита нет команды.... игроки есть ....команды нет...(((
    Ответить
    ДСА
    1513227988
    Зато есть нацеленность на хорошую зарплату.
    Ответить
    Garrincha58
    1513234462
    не только у Зенита нет огня и мастерства тоже нет как можно с одного метра не попасть в пустые ворота и после этого даже не проявить никаких эмоций да и сам Манчини не особо ратует за результат главное выйти и отработать контракт а на результат наплевать он бы с удовольствием слинял прямо сейчас очень многие приезжая в Россию потом быстро разочаровываются длинным переездам холодным условиям и неустроенным стадионам и тд и тп
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    alexis02lion
    1513240818
    Всё по сути правильно сказал. За время зимней паузы часто многое меняется. Селекция - если из Локо никто не уйдёт, то шансы оправдать что фаворит высоки, если ещё и Ари с Чорлукой вернутся, то на 10 матчей запаса хватит и возможное поражение со Спартаком тоже ничего не изменит.
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    alexis02lion
    1513240984
    А про огонь и нацеленность. Есть она у Зенита, но только в Лиге Европы, вон там выкладываются и ротацию проводят. Так что распределяют силы. Тут после зимы другой вопрос - с 3 фронтами Спартак 2-3 место удержит или нет?
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    balaton78
    1513254506
    Манчини не тренер..
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    ologreds
    1694991737
    numo529115
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