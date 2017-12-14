Игнатьев: «У «Зенита» Манчини нет нацеленности на результат»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что рано говорить о чемпионстве «Локомотива» в нынешнем сезоне. Он отметил, что зимняя пауза в чемпионате России может сказаться на итоговом результате всех команд.

– Давайте откровенно признаем, что «Локомотив» – явный фаворит в борьбе за титул чемпиона, «Зенит» и «Спартак» едва ли догонят команду Семина.

– Это не так. Правильно было бы ставить этот вопрос, если бы чемпионат продолжался без большой зимней паузы. Тогда можно было бы уже смело определиться с тем, кто есть кто, у кого какие возможности, уровень игры и мотивации. Какова психология команд. Но сейчас команды уйдут в отпуск, отдохнут, в это время большой работой будут заняты клубные структуры. Будет проведена селекционная работа. Вдруг «Зенит» сейчас возьмет Месси и Роналду и иже с ними. Это я говорю условно. Очень многое зависит сейчас от селекции, от того, как будет выстроена тренировочная работа, на что направлена, как ее переварят игроки и воспримут ли новые идеи. Многое будет зависеть от того, как перевернется чистый лист и с него ли начнется новый этап чемпионата. Я бы не стал говорить, что «Локомотив» – чемпион уже сейчас. Хотя задел очень большой у лидера, и непросто будет всем тем, кто попытается с ним конкурировать добиться существенного изменения в турнирной таблице.

– Вас не удивляет, что «Зенит» проваливает раз за разом матчи в чемпионате?

– Вообще мне видится, что «Зенит» с Манчини играет, скажем так, в чистый футбол. Нет нацеленности на результат. Не чувствуется игроках заряженности любой ценой выцарапывать победу, нет стремления во что бы то ни стало выиграть. На футбольном поле идет почти шахматная игра, мяч летает, но огня и страсти нет. Повторюсь, «Зенит» играет в чистый футбол, знаете, это такой футбол, в который играют в белых перчатках и бабочках. Нет огня у игроков «Зенита», а именно огнем выделяется сегодня «Локомотив».