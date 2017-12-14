Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Десайи ждет в фан-зонах ЧМ-2018 от 3 до 5 миллионов человек

    Бывший футболист сборной Франции Марсель Десайи стал послом фестиваля болельщиков на предстоящем чемпионате мира-2018 в России. Он рассказал о смысле проведения подобного фестиваля.

    — Расскажите, в чем главная идея фестиваля болельщиков?

    — Смысл в том, чтобы люди, у которых не вышло попасть на стадион, могли собраться и провести время вместе, как семья. Вход туда бесплатный, и мы придумаем много всего, чтобы люди могли хорошо проводить время, общаться друг с другом.

    — Разве такие фан-зоны могут заменить посещение стадиона?

    — Думаю, да. Я знаю болельщиков, которые не смогли купить билеты, но собираются приехать в фан-зоны, чтобы пообщаться с фанатами из других стран и прочувствовать этот незабываемый момент. Планируется, что в фан-зонах побывает от 3 до 5 миллионов человек, а это огромный объем. Так что, конечно, их наличие очень важно для такого крупного турнира.

    — Кто-то из ваших друзей — других легенд футбола планирует их посетить?

    — ФИФА создала систему, которая обеспечивает присутствие таких людей. Сейчас мы с Александром Кержаковым — официальные послы этого фестиваля, но во время турнира в любом случае будут задействованы и другие известные в России люди. Сейчас города-организаторы работают над развлекательными программами, чтобы устроить настоящий праздник.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.12.2017 06:05
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    alexis02lion
    1513246686
    Интересная альтернатива. Билетов на всех точно не хватит, а так и посмотреть можно комфортно, и с другими болельщиками пообщаться, а заодно может кого из известных футболистов увидеть. Кержаков не вариант, а вот кто другие интересно. А концерт возле Кремля будет, ан Евро возле Эйфелевой башни, а у нас тогда Кремль без вариантов, как раз для фан-зоны в столице.
    Ответить
    ologreds
    1694991737
    numo529114
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+