Десайи ждет в фан-зонах ЧМ-2018 от 3 до 5 миллионов человек

Бывший футболист сборной Франции Марсель Десайи стал послом фестиваля болельщиков на предстоящем чемпионате мира-2018 в России. Он рассказал о смысле проведения подобного фестиваля.

— Расскажите, в чем главная идея фестиваля болельщиков?

— Смысл в том, чтобы люди, у которых не вышло попасть на стадион, могли собраться и провести время вместе, как семья. Вход туда бесплатный, и мы придумаем много всего, чтобы люди могли хорошо проводить время, общаться друг с другом.

— Разве такие фан-зоны могут заменить посещение стадиона?

— Думаю, да. Я знаю болельщиков, которые не смогли купить билеты, но собираются приехать в фан-зоны, чтобы пообщаться с фанатами из других стран и прочувствовать этот незабываемый момент. Планируется, что в фан-зонах побывает от 3 до 5 миллионов человек, а это огромный объем. Так что, конечно, их наличие очень важно для такого крупного турнира.

— Кто-то из ваших друзей — других легенд футбола планирует их посетить?

— ФИФА создала систему, которая обеспечивает присутствие таких людей. Сейчас мы с Александром Кержаковым — официальные послы этого фестиваля, но во время турнира в любом случае будут задействованы и другие известные в России люди. Сейчас города-организаторы работают над развлекательными программами, чтобы устроить настоящий праздник.