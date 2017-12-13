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    • После матча Россия – Аргентина Мутко провел жесткое разбирательство с полицией

    После матча Россия – Аргентина Мутко провел жесткое разбирательство с полицией

    Президент РФС Виталий Мутко устроил разбирательство с полицией после товарищеского матча между сборными России и Аргентины (0:1). Об этом заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

    Напомним, встречу, которая проходила на стадионе «Лужники», посетили 78 750 человек. Из-за проблем с организацией часть из них покидала арену около двух часов.

    «По выходу болельщиков с матча Россия – Аргентина: был определенный перегиб, хоть я и не хочу обидеть нашу полицию. Было жесткое разбирательство Мутко с нашими правоохранительными органами. Эту тему мы закрыли», – сказал Прядкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2017 13:10
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    Комментарии (18)
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    Лошак
    1513160549
    Кто бы разобрался с мутко? Позорище ....лучше промолчу...
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    Андрей 26 rus
    1513161447
    Жукова и Мутко на кол таких надо министров спорта сажать , а они всё лыбу давять суки
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    silver29
    1513161551
    Тут следственным органам с самим мутко жестко разбираться надо, это же как ловко этот пройдоха водит всех за нос нанося ущерб стране (((. Теперь он позор с участием под нейтральным флагом без гимна преподносит как свою победу над МОК, а его подельник даже извинился ((((((((((.
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    wobaekat
    1513167222
    Теперь всеми способами будут пытаться улучшить имидж Мудко. Но точка невозврата пройдена. На стул, где нету пик!
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    кошмарик
    1513168697
    чо?? прям полковника в жопу лизнул??? или только капитана??
    Ответить
    Тазит
    1513169258
    Ждем ответных действий со стороны полиции...
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    Gasnaka
    1513172478
    Он че министр мвд чтоб разбираться? Пусть за своим колхозом смотрит. Полиция ему не подчиняется,
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    Gasnaka
    1513172495
    Даже министр МВД не подчиняется ему
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    lordmrv
    1513180441
    Как в том анекдоте. Папа, я сегодня стал мужиком, правда жопа болит. Так и Мудко видимо разобрался с полицией.
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    ologreds
    1694991742
    numo529049
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