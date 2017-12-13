После матча Россия – Аргентина Мутко провел жесткое разбирательство с полицией

Президент РФС Виталий Мутко устроил разбирательство с полицией после товарищеского матча между сборными России и Аргентины (0:1). Об этом заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Напомним, встречу, которая проходила на стадионе «Лужники», посетили 78 750 человек. Из-за проблем с организацией часть из них покидала арену около двух часов.

«По выходу болельщиков с матча Россия – Аргентина: был определенный перегиб, хоть я и не хочу обидеть нашу полицию. Было жесткое разбирательство Мутко с нашими правоохранительными органами. Эту тему мы закрыли», – сказал Прядкин.