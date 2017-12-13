Семин: «Лидерство «Локомотива» – неожиданность для меня? Нет!»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил мнение, что текущее лидерство московского клуба в РФПЛ не является для него неожиданностью.

На данный момент железнодорожники единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

– Как относитесь к тому, что лидерство «Локо» – да еще и с таким отрывом от преследователей – для многих стало сюрпризом?

– Наверное, вы хотели спросить, неожиданность ли это для меня? Нет! И прежде всего потому, что я видел, как игроки работают на тренировках, как выкладываются в каждом матче, как пытаются исправить ошибки партнера. Добавлю еще один очень важный момент – уважение, с которым футболисты относятся друг к другу не только на поле, но и в жизни. Такая команда способна на многое.

«Локомотив» уже чемпион. Так говорит история