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    • Семин: «Лидерство «Локомотива» – неожиданность для меня? Нет!»

    Семин: «Лидерство «Локомотива» – неожиданность для меня? Нет!»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил мнение, что текущее лидерство московского клуба в РФПЛ не является для него неожиданностью.

    На данный момент железнодорожники единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

    – Как относитесь к тому, что лидерство «Локо» – да еще и с таким отрывом от преследователей – для многих стало сюрпризом?

    – Наверное, вы хотели спросить, неожиданность ли это для меня? Нет! И прежде всего потому, что я видел, как игроки работают на тренировках, как выкладываются в каждом матче, как пытаются исправить ошибки партнера. Добавлю еще один очень важный момент – уважение, с которым футболисты относятся друг к другу не только на поле, но и в жизни. Такая команда способна на многое.

    «Локомотив» уже чемпион. Так говорит история

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2017 13:01
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    Комментарии (6)
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    lekseij2007
    1513161230
    Хорошо сказано
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    raritet
    1513166175
    Палыч, молодец. Не то что , Обещатели, вроде Хрущева или Фурсенко- один обещал коммунизм в 80 году, другой - Зенит станет чемпионом. Нужно не лапшу трудящимся... тьфу..ты.., болельшикам вешать , а молча работать и работать .
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    Russisch Schwein
    1513171903
    Сёмин красава! Из ничего может сделать всё. Не болельщик Локо, но уважаю его как тренера.
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    84aivengo
    1513182183
    снова локо в авангарде,снова палыч "за рулем"....,однако
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    ologreds
    1694991742
    numo529048
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