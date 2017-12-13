Газизов: «Семин вернул «Локомотиву» победные традиции»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что рано говорить о завершении чемпионской гонки в РФПЛ. При этом он отметил, что «Локомотив» сейчас показывает настоящую чемпионскую игру.

Напомним, что «Локомотив» единолично лидирует в чемпионате России, опережая ближайших преследователей на восемь очков после 20 туров.

– «Локомотив» прилично оторвался от конкурентов. Чемпионская гонка завершена?

– Рано так говорить, предстоит большой перерыв. Если бы чемпионат продолжался сейчас, то можно было сказать, что победа «Локомотива» – на 70 процентов вопрос решенный. Но весной все начнется заново, за 10 игр может произойти все что угодно. Хотя железнодорожники на сегодняшний день показывают такую игру, которой должно хватить для чемпионства. Но радует другое – плотность в середине таблицы просто сумасшедшая. 6-е место от 12-го отделяет всего пять очков. Такого нет ни в одном европейском чемпионате. Нас ожидает серьезная концовка. Хотя первая пятерка прилично оторвалась, распределение еврокубковых мест будет решаться между «Локо», «Спартаком», ЦСКА, «Зенитом» и «Краснодаром». А вот борьба за 6 – 12-е место развернется нешуточная.

– Но «Локо» дважды в своей истории терял большое преимущество по ходу чемпионата.

– Статистика – вещь упрямая, но все может измениться. Юрий Семин вернулся в «Локомотив», и команда сразу взяла Кубок России. Железнодорожники вернули победные традиции.

– То есть секрет успеха «Локомотива» в Семине?

– Не только. Клуб отлично работает. Есть персоналии, которые выделяются. И один из них, естественно, Юрий Павлович. Ребята с его приходом поверили в себя.