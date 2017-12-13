Экс-президент «Локомотива» Наумов не удивлен лидерством команды Семина в РФПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не сомневался перед стартом сезона, что «железнодорожники» будут бороться за призовые места. По его словам, лидерство в чемпионате России по итогам осеннего отрезка не стало для него неожиданностью.

Напомним, что «Локомотив» единолично лидирует в чемпионате России, опережая ближайших преследователей на восемь очков после 20 туров.

— «Локомотив» — зимний чемпион. Стало ли это для вас неожиданностью?

— Я очень внимательно слежу за «Локомотивом», был даже на последнем сборе команды в Марбелье. Смотрел, как команда работает, как ведет себя вне тренировок. И для меня этот успех «Локомотива» не стал неожиданностью. Видел, что все готовятся к чемпионату с одной-единственной целью: побороться за трофеи. Обстановка в коллективе была очень хорошая, тренировались здорово, много сильных футболистов. В общем, у меня не было сомнений, что они поборются за призовые места.

— Егор Титов недавно сказал, что Семину проще работать, когда есть тыл в лице президента. Так ли это?

— Мне трудно сказать, есть ли Семину на кого опереться в тылу. Юрий Палыч — самодостаточный человек. Не знаю об их отношениях с Геркусом. В совете директоров многие поддерживают тренера, а по поводу президента ничего не могу сказать. Думаю, для Семина главное — команда. Его и Смородская не поддерживала, но он работал, несмотря ни на что. Любому человеку приятно чувствовать поддержку. Не могу сказать, что сейчас там идеальные взаимоотношения и все хорошо.

— В августе «Локомотив» проиграл «Тосно» (0:2), в сентябре вылетел из Кубка России. Не было мыслей, что команда может «посыпаться»?

— Я был уверен, что такого не случится. С Семиным все время на связи, мы очень часто общаемся. Виделись накануне матча с «Тосно». У любой команды бывают сбои, какие-то падения. Тем более, длинной скамейки у «Локо» нет. Если еще кто-то травмируется, появляются проблемы, кризис в результатах. Это было и у Семина. Но я чувствовал, что тренерский штаб уверен в своих силах. Уверены они и сейчас.

— Полузащитник «Локо» Мануэль Фернандеш считает, что для команды важнее чемпионат России, а не Лига Европы. Почему такие мысли?

— Я с ним согласен. Для «Локомотива» очень важно занять место, позволяющее играть в Лиге чемпионов. Команда давно там не была, это будет воспринято и в клубе, и в болельщицкой среде как большой шаг вперед. Если «Локо» удастся сохранить лидерство, взять первое место – это будет огромный плюс в имиджевом плане. А уже дальше можно думать о еврокубках, Лиге чемпионов.