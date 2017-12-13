Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-президент «Локомотива» Наумов не удивлен лидерством команды Семина в РФПЛ

    Экс-президент «Локомотива» Наумов не удивлен лидерством команды Семина в РФПЛ

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не сомневался перед стартом сезона, что «железнодорожники» будут бороться за призовые места. По его словам, лидерство в чемпионате России по итогам осеннего отрезка не стало для него неожиданностью.

    Напомним, что «Локомотив» единолично лидирует в чемпионате России, опережая ближайших преследователей на восемь очков после 20 туров.

    — «Локомотив» — зимний чемпион. Стало ли это для вас неожиданностью?

    — Я очень внимательно слежу за «Локомотивом», был даже на последнем сборе команды в Марбелье. Смотрел, как команда работает, как ведет себя вне тренировок. И для меня этот успех «Локомотива» не стал неожиданностью. Видел, что все готовятся к чемпионату с одной-единственной целью: побороться за трофеи. Обстановка в коллективе была очень хорошая, тренировались здорово, много сильных футболистов. В общем, у меня не было сомнений, что они поборются за призовые места.

    — Егор Титов недавно сказал, что Семину проще работать, когда есть тыл в лице президента. Так ли это?

    — Мне трудно сказать, есть ли Семину на кого опереться в тылу. Юрий Палыч — самодостаточный человек. Не знаю об их отношениях с Геркусом. В совете директоров многие поддерживают тренера, а по поводу президента ничего не могу сказать. Думаю, для Семина главное — команда. Его и Смородская не поддерживала, но он работал, несмотря ни на что. Любому человеку приятно чувствовать поддержку. Не могу сказать, что сейчас там идеальные взаимоотношения и все хорошо.

    — В августе «Локомотив» проиграл «Тосно» (0:2), в сентябре вылетел из Кубка России. Не было мыслей, что команда может «посыпаться»?

    — Я был уверен, что такого не случится. С Семиным все время на связи, мы очень часто общаемся. Виделись накануне матча с «Тосно». У любой команды бывают сбои, какие-то падения. Тем более, длинной скамейки у «Локо» нет. Если еще кто-то травмируется, появляются проблемы, кризис в результатах. Это было и у Семина. Но я чувствовал, что тренерский штаб уверен в своих силах. Уверены они и сейчас.

    — Полузащитник «Локо» Мануэль Фернандеш считает, что для команды важнее чемпионат России, а не Лига Европы. Почему такие мысли?

    — Я с ним согласен. Для «Локомотива» очень важно занять место, позволяющее играть в Лиге чемпионов. Команда давно там не была, это будет воспринято и в клубе, и в болельщицкой среде как большой шаг вперед. Если «Локо» удастся сохранить лидерство, взять первое место – это будет огромный плюс в имиджевом плане. А уже дальше можно думать о еврокубках, Лиге чемпионов.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2017 09:10
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694991742
    numo529028
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+