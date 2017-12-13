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    Марсело хочет завершить карьеру в составе «Реала»

    Защитник «Реала» Марсело не скрывает, что хотел бы выступать в составе «королевского клуба» до завершения своей профессиональной карьеры.

    «Каждое утро я чувствую дополнительную мотивацию за счет того, что я играю в составе «Реала». Я хотел бы завершить карьеру в Мадриде. Когда-то я начинал играть во «Флуминенсе», но «Реал» является моим вторым домом. И нет более сильной мотивации, чем выступление в футболке этого клуба», – заявил 29-летний футболист.

    Напомним, что Марсело выступает в составе «Реала» с 2007 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Marca

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    13.12.2017 08:53
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    Комментарии (5)
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    DOCTOR PENALTY
    1513145267
    Уважаемый, а не рассмотреть ли Вам вариант с РФПЛ?
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    Almazovich
    1513150832
    Успехов Марсело!
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    tilvan
    1513158815
    Пересу это пусть скажет. Не хочет ведь составить компанию Пепе в Бешикташе
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    Лошак
    1513160922
    Уважаю! Берите пример с Дзанетти!!! Вот чел - человечище!
    Ответить
    ologreds
    1694991742
    numo529027
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