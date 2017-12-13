Марсело хочет завершить карьеру в составе «Реала»

Защитник «Реала» Марсело не скрывает, что хотел бы выступать в составе «королевского клуба» до завершения своей профессиональной карьеры.

«Каждое утро я чувствую дополнительную мотивацию за счет того, что я играю в составе «Реала». Я хотел бы завершить карьеру в Мадриде. Когда-то я начинал играть во «Флуминенсе», но «Реал» является моим вторым домом. И нет более сильной мотивации, чем выступление в футболке этого клуба», – заявил 29-летний футболист.

Напомним, что Марсело выступает в составе «Реала» с 2007 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.