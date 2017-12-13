Семин: «Фарфан показал, что его рано списывать»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не спешит говорить о новых приобретениях в рамках январского трансферного окна. По его мнению, новые игроки должны быть сильнее тех, что уже есть в команде.

Отдельно Семин отметил профессионализм Джефферсона Фарфана, который в текущем сезоне в 15 матчах в РФПЛ забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

– Возвращение Гилерме, Чорлуки и Ари не станет головной болью при определении первых одиннадцати, ведь сейчас на их местах очень неплохо выглядят Коченков, Кверквелия и Фарфан?

– Еще сэр Алекс Фергюсон любил повторять, что конкуренция еще никогда и никому не мешала. И я в это верю.

– То есть зимой намечаются приобретения?

– Если брать новичков, то они должны быть сильнее тех, кто осенью выходил на поле. Найдутся возможности, чтобы купить именно таких футболистов, – буду только рад.

– Сейчас все восхищены Фарфаном. За счет чего так прибавил перуанец, в которого поначалу мало кто верил?

– За счет огромной работы, которая проделана с ним тренерским штабом. Парень практически не выступал два года – и это в возрасте за 30! Но оказалось, что это профессионал с большой буквы, с железным характером и огромным желанием показать, что его рано списывать. Мы брали Фарфана как крайнего полузащитника, а Джефферсон выиграл конкуренцию за место в атаке. Но вообще это футболист, способный выйти едва ли не на любой позиции.