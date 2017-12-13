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    Семин: «Фарфан показал, что его рано списывать»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не спешит говорить о новых приобретениях в рамках январского трансферного окна. По его мнению, новые игроки должны быть сильнее тех, что уже есть в команде.

    Отдельно Семин отметил профессионализм Джефферсона Фарфана, который в текущем сезоне в 15 матчах в РФПЛ забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

    – Возвращение Гилерме, Чорлуки и Ари не станет головной болью при определении первых одиннадцати, ведь сейчас на их местах очень неплохо выглядят Коченков, Кверквелия и Фарфан?

    – Еще сэр Алекс Фергюсон любил повторять, что конкуренция еще никогда и никому не мешала. И я в это верю.

    – То есть зимой намечаются приобретения?

    – Если брать новичков, то они должны быть сильнее тех, кто осенью выходил на поле. Найдутся возможности, чтобы купить именно таких футболистов, – буду только рад.

    – Сейчас все восхищены Фарфаном. За счет чего так прибавил перуанец, в которого поначалу мало кто верил?

    – За счет огромной работы, которая проделана с ним тренерским штабом. Парень практически не выступал два года – и это в возрасте за 30! Но оказалось, что это профессионал с большой буквы, с железным характером и огромным желанием показать, что его рано списывать. Мы брали Фарфана как крайнего полузащитника, а Джефферсон выиграл конкуренцию за место в атаке. Но вообще это футболист, способный выйти едва ли не на любой позиции.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2017 08:30
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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1513144268
    Палыч доходчиво объяснил Фарфану, что не надо соглашаться на списание.
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    nemolod
    1513153155
    Эх,сейчас бы в команду второго такого как Фарфан !
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    ologreds
    1694991742
    numo529025
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