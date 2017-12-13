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    • Радимов: «Заболотный? «Зенит» – топ-команда, «Тосно» – другая история»

    Радимов: «Заболотный? «Зенит» – топ-команда, «Тосно» – другая история»

    Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов оценил перспективы новичка команды Антона Заболотного, о переходе которого из «Тосно» официально было объявлено вчера.

    В текущем сезоне Заболотный провел в составе «Тосно» в РФПЛ 19 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

    — «Зенит» официально объявил о подписании Антона Заболотного. Он усилит команду?

    — Это хороший футболист, очень фактурный. Свою состоятельность проявил голами в хороших матчах. Когда был тренером «Зенита»-2 и мы встречались в ФНЛ с «Тосно», я видел, какого уровня этот футболист. Другое дело, надо понимать, что «Зенит» – топ-команда, «Тосно» – другая история. Как Заболотный проявит себя в тренировочном процессе, как будет бороться за место в составе? Ему надо добиться прогресса во всех смыслах. «Зенит» такая команда, что даже ничейные результаты — например, в матче с «Ахматом» — здесь воспринимаются как поражения. К подобному надо привыкнуть.

    — Своим стилем игры он вписывается в схемы Роберто Манчини?

    — Если игрок покупается «под Манчини», значит, главный тренер должен был одобрить данный трансфер. Наверное, да.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    13.12.2017 07:17
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    Комментарии (7)
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    rubinovyi2
    1513139747
    Ну,хоть Артемка теперь отдохнет.))
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    Ruryu
    1513151269
    Блин,великий форвард 4(!!),гола в 19(!!!),матчах! Песец,Селтику!!
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    sidul1
    1513155268
    Зенит топ для восточной Европы,когда в команде будут играть игроки уровня Неймара и Месси,тогда можно говорить про топ.Деньги есть,нужно делать российский ПСЖ,что бы хоть до полуфинала ЛЧ доходили.
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    SPACE TRUCKIN
    1513168558
    чтоб получить приставку "топ",думаю,нужно ежегодно доходить до 1/8 ЛЧ или 1/2 ЛЕ хотя бы и наличие в составе суперзвёзд ни при чём...топ-клуб Зенит пока только в ЧР...
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    sochi-2013
    1513172952
    Топ-шлеп.
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    ologreds
    1694991744
    numo529019
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