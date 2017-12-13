Радимов: «Заболотный? «Зенит» – топ-команда, «Тосно» – другая история»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов оценил перспективы новичка команды Антона Заболотного, о переходе которого из «Тосно» официально было объявлено вчера.

В текущем сезоне Заболотный провел в составе «Тосно» в РФПЛ 19 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

— «Зенит» официально объявил о подписании Антона Заболотного. Он усилит команду?

— Это хороший футболист, очень фактурный. Свою состоятельность проявил голами в хороших матчах. Когда был тренером «Зенита»-2 и мы встречались в ФНЛ с «Тосно», я видел, какого уровня этот футболист. Другое дело, надо понимать, что «Зенит» – топ-команда, «Тосно» – другая история. Как Заболотный проявит себя в тренировочном процессе, как будет бороться за место в составе? Ему надо добиться прогресса во всех смыслах. «Зенит» такая команда, что даже ничейные результаты — например, в матче с «Ахматом» — здесь воспринимаются как поражения. К подобному надо привыкнуть.

— Своим стилем игры он вписывается в схемы Роберто Манчини?

— Если игрок покупается «под Манчини», значит, главный тренер должен был одобрить данный трансфер. Наверное, да.