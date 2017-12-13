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    • Бутенко назвал удар Вернблума в лицо Пашаличу случайностью

    Бутенко назвал удар Вернблума в лицо Пашаличу случайностью

    Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко поделился мнением об ударе полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума ногой по лицу хавбека «Спартака» Марио Пашалича в матче 20-го тура РФПЛ (2:2).

    «Можно обойтись без второй желтой карточки. Можно было взять паузу и не наказывать игрока. Причина следующая: действия Верблума в данном эпизоде, я считаю, между безрассудством и неосторожностью. Его взгляд был направлен на то, чтобы сыграть в мяч.

    Игрок соперника выскакивал у него сбоку. Возможно, Вернблум его не чувствовал или чувствовал не настолько, чтобы не играть ногой. Определенная случайность в данном касании присутствует.

    Если из характера матча «выдирать» два эпизода, этот момент и падение Марио Фернандеса в штрафной «Спартака», я считаю, в большей степени желтой карточки заслуживает момент с симуляцией.

    Вернблум – хулиган, настоящий боец, который не боится сам получить травму и, к сожалению, может нанести ее другим. В данном эпизоде я поддержал арбитра. Я понимаю, что он хотел сохранить паритет, хоть это и был конец игры. Даже в интриге матча. Арбитр – как врач. Он должен не навредить всему процессу.

    Если мы будем смотреть конечный результат данного матча, мы придем к мнению, что все стороны, и проигравшие, и выигравшие, довольны. Ни у кого нет никаких претензий. Не к этому ли нужно стремиться?!» – сказал в эфире программы «Свисток» на телеканале «Наш футбол» Бутенко.

    Ранее мнением о своей работе поделился главный арбитр встречи Алексей Николаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2017 00:27
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    Комментарии (31)
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    oyabun
    1513140676
    Каждое такое грубое действие со стороны Вернблума судьи теперь будут считать "случайностью"? Ведь он же "боец и хулиган"! Пусть и дальше ломает игроков? Бутенко в своем уме? Футбол хоть и контактная игра, но ведь не регби и не американский футбол. Наказывать таких костоломов надо гораздо жестче.
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    Дядя Серёжа
    1513143411
    Когда уходили, нечаянно стулом люстру разбили. Никто не виноват.
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    Добрый Бобер
    1513143574
    Опасная игра? Да. Жёлтую и на..й с пляжа. Вернблум костолом, привыкший к тому, что судьи у "коней" в кармане.
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    OldenVad
    1513146096
    Рука руку моет (((
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    Razors
    1513146118
    Да что за двойные стандарты!? Веллитон с акинфеевым в игровом эпизоде сталкиваются и Игорь из за неудачного преземления рвет кресты - это дисквалификация на 6 матчей, а здесь ногой в лицо и все ок
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    mahan
    1513146951
    Надо было Пашаличу в концовке игры Вернблуму вернуть должок, уе..ть тагже по лицу с ноги и сказать, что случайно, вот бы пони разнылись.
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    andrebest4
    1513147022
    конечно случайно!!)) Разве может быть по другому?? Посмотрите как ведут себя с судьями игроки двух самых случайных команд и будет понятно что все в этой жизни случайно..
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    OfaZavr
    1513156196
    надо было самому Николаеву так случайно сделать и посмотреть как понравиться, сплошные оправдания от этих судей и всего судейского комитета противно слушать.
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    O-Z
    1513166034
    У этого верблюда всегда всё случайно. На казнь его пора за такие случайности.
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    ologreds
    1694991744
    numo529004
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