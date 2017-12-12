Погба: «На меня выходил «Реал», но сердце подсказало вернуться в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о подробностях перехода в английский клуб в августе 2016 года из «Ювентуса».

«Летом 2016 года на меня выходил «Реал». Я думал над этим трансфером, но сердце подсказало мне вернуться в «МЮ» (выступал за молодежные составы с 2011 по 2012 год – прим. «Бомбардира»). Не знаю, почему так случилось, но я не жалею о своем выборе.

В первом сезоне я выиграл два трофея – Лигу Европы и Кубок Лиги, – а также команда вернулась в Лигу чемпионов. Мы сделали то, чего от нас ждали, хотя главной целью остается победа в Премьер-лиге», – сказал Погба.

Напомним, сумма трансфера игрока сборной Франции составила 105 миллионов евро. Футболист стал самым дорогим в истории на тот момент.

В текущем сезоне Погба принял участие в 12-ти матчах «красных дьяволов», забив три гола и отдав шесть результативных передач.