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    • Погба: «На меня выходил «Реал», но сердце подсказало вернуться в «МЮ»

    Погба: «На меня выходил «Реал», но сердце подсказало вернуться в «МЮ»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о подробностях перехода в английский клуб в августе 2016 года из «Ювентуса».

    «Летом 2016 года на меня выходил «Реал». Я думал над этим трансфером, но сердце подсказало мне вернуться в «МЮ» (выступал за молодежные составы с 2011 по 2012 год – прим. «Бомбардира»). Не знаю, почему так случилось, но я не жалею о своем выборе.

    В первом сезоне я выиграл два трофея – Лигу Европы и Кубок Лиги, – а также команда вернулась в Лигу чемпионов. Мы сделали то, чего от нас ждали, хотя главной целью остается победа в Премьер-лиге», – сказал Погба.

    Напомним, сумма трансфера игрока сборной Франции составила 105 миллионов евро. Футболист стал самым дорогим в истории на тот момент.

    В текущем сезоне Погба принял участие в 12-ти матчах «красных дьяволов», забив три гола и отдав шесть результативных передач.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    12.12.2017 21:51
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    Комментарии (4)
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    gigs84
    1513112938
    Молодцом!
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    mutabor0992
    1513113266
    Сердце???Походу оно у тебя в кошельке находится.
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    MU-fanatic
    1513186769
    просто Перес обычно обходит трансферы,когда дело касается африканцев,таких темных как Поль!)
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    ologreds
    1694991744
    numo528991
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