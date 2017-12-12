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    • «Динамо»: «С 1-го декабря Ташаев может подписать контракт с любым клубом»

    «Динамо»: «С 1-го декабря Ташаев может подписать контракт с любым клубом»

    И.о. исполнительного директора «Динамо» Алексей Смертин рассказал о ситуации с контрактом полузащитника Александра Ташаева.

    «С 1 декабря Александр Ташаев может определять карьерное будущее совершенно самостоятельно и подписать контракт с любым клубом.

    Конечно, «Динамо» рассчитывает на воспитанника своей академии, заинтересовано в нем и видит его перспективы, в том числе и как члена сборной российской команды. Болельщики «Динамо» тоже, думаю, смогли бы оценить преданность Александра бело-голубым цветам», — сказал Смертин

    В октябре «Бомбардир» писал об интересе к Ташаеву со стороны клубов из Испании и Бельгии.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.12.2017 20:37
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    Комментарии (6)
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    серега кашин
    1513101365
    в спартак пусть переходит, а клубы из испании это все слухи
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    Spanch_Bob
    1513102000
    В бомжатник
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    FanatSerj
    1513151769
    Кому нынче эта преданность впилась, бабки давай сначала.
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    OfaZavr
    1513154618
    ну и зачем отпускать хорошего игрока который только-только разыгрался и стал результативно помогать команде?
    Ответить
    welas
    1513158776
    в локомотив пусть идет палыч конфетку сделает со временем
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    ologreds
    1694991745
    numo528985
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