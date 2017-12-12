«Динамо»: «С 1-го декабря Ташаев может подписать контракт с любым клубом»

И.о. исполнительного директора «Динамо» Алексей Смертин рассказал о ситуации с контрактом полузащитника Александра Ташаева.

«С 1 декабря Александр Ташаев может определять карьерное будущее совершенно самостоятельно и подписать контракт с любым клубом.

Конечно, «Динамо» рассчитывает на воспитанника своей академии, заинтересовано в нем и видит его перспективы, в том числе и как члена сборной российской команды. Болельщики «Динамо» тоже, думаю, смогли бы оценить преданность Александра бело-голубым цветам», — сказал Смертин

В октябре «Бомбардир» писал об интересе к Ташаеву со стороны клубов из Испании и Бельгии.