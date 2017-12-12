Геркус: «Локомотив» думает о точечных трансферах, но слово «усиливать» звучит немного обидно»

Президент «Локомотива» Илья Геркуса оценил положение команды в текущем сезоне.

«Конечно, нам важно выигрывать все оставшиеся матчи. Не все получится выиграть, но чем больше будет у нас побед, тем больше шансов будет побороться за самые высокие места. Болельщики должны радоваться, что «Локомотив» на первом месте и имеет восемь очков отрыва.

Выражение «усиливать команду» давайте очень корректно употреблять, потому что ребята могут обидеться. Конечно, мы думаем о точечных трансферах, но слово «усиливать» звучит не очень правильно и немного обидно», – цитирует источник слова Геркуса в эфире «Спорт FM».

После 20-ти туров чемпионата России команда Юрия Семина возглавляет турнирную таблицу.

Столичный клуб вышел в плей-офф Лиги Европы, где по результатам вчерашней жеребьевки встретится с «Ниццей».