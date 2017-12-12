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    • Геркус: «Локомотив» думает о точечных трансферах, но слово «усиливать» звучит немного обидно»

    Геркус: «Локомотив» думает о точечных трансферах, но слово «усиливать» звучит немного обидно»

    Президент «Локомотива» Илья Геркуса оценил положение команды в текущем сезоне.

    «Конечно, нам важно выигрывать все оставшиеся матчи. Не все получится выиграть, но чем больше будет у нас побед, тем больше шансов будет побороться за самые высокие места. Болельщики должны радоваться, что «Локомотив» на первом месте и имеет восемь очков отрыва.

    Выражение «усиливать команду» давайте очень корректно употреблять, потому что ребята могут обидеться. Конечно, мы думаем о точечных трансферах, но слово «усиливать» звучит не очень правильно и немного обидно», – цитирует источник слова Геркуса в эфире «Спорт FM».

    После 20-ти туров чемпионата России команда Юрия Семина возглавляет турнирную таблицу.

    Столичный клуб вышел в плей-офф Лиги Европы, где по результатам вчерашней жеребьевки встретится с «Ниццей».

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.12.2017 19:18
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    Комментарии (12)
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    Spanch_Bob
    1513096243
    Возьмите Маркова, лишним в атаке не будет
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    mihail200606
    1513096339
    деликатный какой.. конечно усиливаться вам надо. вы че сейчас барса или мансити с псж?
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    Татарин за ЦСКА
    1513096959
    Продайте Фарфана,Миранчуков,Денисова еще и чемпионат будет веселей.(шутка конечно). Удачи локомотиву
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    belarus-gomel
    1513097223
    Дзюбу только покупать не надо!!! а то ПЕЧАЛЬКА будет!!!
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    DOCTOR PENALTY
    1513100713
    Называйте как хотите, только с первого места не слезайте.
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    VIKZH
    1513101458
    О как жидок пархатый распушил перья. три месяца Семина сжирал своим жидовским рылом, а теперь очеловечился. Пока такие саломоновичи рулят успехи если и будут,то эпизодические и за счет провалов и временной слабости конкурентов.
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    nemolod
    1513106577
    Вообще-то усиление-значит быть сильнее и в этом нет ничего обидного,а если команду пополнят теми игроками,которые необходимы команде,то это будет только на пользу,а уж кем именно,так это компетенция Юрия Палыча!
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    ologreds
    1694991746
    numo528978
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