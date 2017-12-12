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    Все три зимних сбора ЦСКА пройдут в Испании

    ЦСКА проведет зимние сборы в Испании. На Пиренеи армейцы отправятся после выхода из отпуска 10 января.

    Все три сбора пройдут в Кампоаморе. Первый завершится 22 января. На нем красно-синие проведут две контрольных матча.

    Второй сбор пройдет с 26 января по 6 февраля. В его рамках будет сыграно три товарищеские встречи.

    Третий намечен на период с 8 по 19 февраля. С него подопечные Виктора Гончаренко отправятся в Белград на первый поединок 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (13 февраля), откуда вернется обратно в Кампоамор.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    12.12.2017 18:23
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    Комментарии (6)
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    InterMilLano1908
    1513092478
    очень хорошо, главное не в Москве... Похоже что будут новички , тот же Бояче и цверны может перейти в ЦСКА.
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    Alex Y
    1513092674
    может купят хоть кого то
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    Эмом
    1513095605
    вот уже более 10 лет ЦСКА проводит зимние сборы Кампоаморе. С-Стабильность
    Ответить
    Патронташ
    1513103634
    А почему не в Краснодарском крае или Крыму?
    Ответить
    Александр ЗА
    1513152254
    Да
    Ответить
    ologreds
    1694991746
    numo528972
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