Все три зимних сбора ЦСКА пройдут в Испании

ЦСКА проведет зимние сборы в Испании. На Пиренеи армейцы отправятся после выхода из отпуска 10 января.

Все три сбора пройдут в Кампоаморе. Первый завершится 22 января. На нем красно-синие проведут две контрольных матча.

Второй сбор пройдет с 26 января по 6 февраля. В его рамках будет сыграно три товарищеские встречи.

Третий намечен на период с 8 по 19 февраля. С него подопечные Виктора Гончаренко отправятся в Белград на первый поединок 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (13 февраля), откуда вернется обратно в Кампоамор.