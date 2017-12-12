«Спартак» заинтересован в услугах Антона Миранчука и защитника «Нюрнберга» Левена

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук и центральный защитник «Нюрнберга» Эдуард Левен попали в сферу интересов «Спартака», сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

Контракт Миранчука с железнодорожниками истекает летом 2019 года. Сумма отступных составляет 7 миллионов евро. При этом, по словам источника, 22-летний футболист не намерен менять команду.

20-летний Левен, имеющий российские корни, связан договором с немецким клубом до июня 2020 года. Защитник защищает цвета молодежной сборной Германии. Сообщается, что в приоритете для него – выступления в Бундеслиге. По оценке Transfermarkt его стоимость составляет 1,25 миллиона евро.