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    • «Спартак» заинтересован в услугах Антона Миранчука и защитника «Нюрнберга» Левена

    «Спартак» заинтересован в услугах Антона Миранчука и защитника «Нюрнберга» Левена

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук и центральный защитник «Нюрнберга» Эдуард Левен попали в сферу интересов «Спартака», сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

    Контракт Миранчука с железнодорожниками истекает летом 2019 года. Сумма отступных составляет 7 миллионов евро. При этом, по словам источника, 22-летний футболист не намерен менять команду.

    20-летний Левен, имеющий российские корни, связан договором с немецким клубом до июня 2020 года. Защитник защищает цвета молодежной сборной Германии. Сообщается, что в приоритете для него – выступления в Бундеслиге. По оценке Transfermarkt его стоимость составляет 1,25 миллиона евро.

    Источник: YouTube

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    12.12.2017 16:35
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    Комментарии (24)
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    84aivengo
    1513095355
    палыч и локо не отпустят.... как и цска головина не отпустил бы..
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    OfaZavr
    1513095993
    ну началось опять... трансферное окно на подходе кого только не отправят в Спартак как и прошлым летом, лишь бы на деле что-нибудь получилось (особенно с качественными защитниками) а не только слухами кормили бесконечно.
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    Антибиотик
    1513096968
    Новость желтая и не более того. У Локомотива сейчас совсем другая политика и если игрок уйдет, то только за границу. Семин за полтора года заиграл в основе двух Миранчуков, Лысова, Баринова. На подходе Корян, Маргасов, Галаджан, Лобанцев. Скоро бОльшая половина своих воспитанников играть будет. А то при бабке мы всех отдавали, так спрашивается на хрена своя академия? Спартаку нужно тоже своих воспитанников подтягивать, а не выгонять на вольные хлеба.
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    _LM_
    1513099126
    Антошку не отдадим)
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    Диктор
    1513099435
    Обе неплохие кандидатуры
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    XaXatyn
    1513103054
    Не поверю в это , да еще и с таким источником !
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    Князев
    1513103702
    Зачем спартаку Миранчук? Наверное спартачи хотят разладить игру главного соперника на чемпионство.
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    BAIv
    1513108656
    /зачем Миранчуку это, в Локо он основной, пока идет явный прогресс
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    SPACE TRUCKIN
    1513144875
    не нужен он Спартаку - так,звон от бомбардира...
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    ologreds
    1694991746
    numo528963
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