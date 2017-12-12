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    • Пономарев разочарован выступлением ЦСКА в РФПЛ в первой части сезона

    Пономарев разочарован выступлением ЦСКА в РФПЛ в первой части сезона

    Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что разочарован выступлением армейцев в первой части нынешнего чемпионата России. По мнению специалиста, последние матчи в РФПЛ красно-синие провели на низком уровне с большим количеством ошибок.

    «Меня, честно говоря, ЦСКА разочаровал. Здесь, безусловно, есть и объективные, и субъективные причины, так как у армейцев немало травм было. Причем в случае с красно-синими меня разочаровал как и результат – всего лишь пятое место по итогам 20-ти туров, – так и сама игра команды в последних матчах, которые коллектив провел на низком уровне с огромными ошибками.

    ЦСКА ведь всегда славился своей обороной, но сейчас в защите клуб действует попросту безграмотно, хотя и сам Виктор Гончаренко был защитником, и Виктор Онопко у него в штабе работает. Неужели они не могут подсказать, что так нельзя играть в обороне – с «растопыренными пальцами» и без подстраховки?» – сказал Пономарев.

    После 20-ти туров ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков.

    Источник: Газета.ру

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    12.12.2017 15:14
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    Комментарии (9)
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    shahor
    1513082818
    Удовлетворительный результат.Могло быть и намного хуже.Из нормальных игроков имеем только Акинфеева и Вернблума.Дзагоев,когда не травмирован,хороший футбол демонстрирует.Но надо признать-хрустальный футболист,к большому сожалению.Головину больше авансов раздают и пиарят с вполне понятной целью.Ещё более менее:бразилец-россиянин и,может быть,Натхо.Остальные либо пионеры,либо пенсионеры.Либо откровенный шлак:от Африки до Болгарии.Может повезёт и Гинеру удастся продать клуб реально заинтересованному в футболе инвестору.Ж-дём-с...
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    DeStar
    1513086672
    Что значит подсказать как играть в обороне? это как кокорину подсказать, что нужно попадать в ворота? сами и так все знают. Инвалиды играют в защиты, можно сказать спасибо ПОЛУЗАЩИТЕ цска, за то что они хоть и 5-ые, но там 2 очка гребанных до второго места, так что тут что 2ое место. что 5 один хрен, и на этом заострять внимание не стоит. Так что играют в целом не плохо, учитывая составы спартака и трансферы зенита, и то что они все идут вровень, тут тут либо спартак и зенит днище днищенское, либо цска все-таки и с таким составом может им конкуренцию составлять, уж выбирайте сами какова причина. Во вторых, когда там цска последний раз в лч набирал 9 очков? выигрывал 3 из 4 матчей с хорошими соперниками, почему беру из 4, потому что МЮ тут был явный фаворит на первое место.
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    GM
    1513086729
    Могло быть и хуже, в принципе. Т.ч. результат на троечку. Если бы последний матч хотя бы в ничью сыграли, такого негатива не было бы. будем надеяться, что зимние сборы пройдут не зря и в весну вкатятся нормально. Кроме далеко оторвавшегося Локо, все остальные в пределах досягаемости.
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    Dominator777
    1513092531
    С таким составом 5-е место более, чем максимум.
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    Хакасия
    1513095126
    Надо верить в команду!
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    ologreds
    1694991747
    numo528957
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