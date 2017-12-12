Пономарев разочарован выступлением ЦСКА в РФПЛ в первой части сезона

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что разочарован выступлением армейцев в первой части нынешнего чемпионата России. По мнению специалиста, последние матчи в РФПЛ красно-синие провели на низком уровне с большим количеством ошибок.

«Меня, честно говоря, ЦСКА разочаровал. Здесь, безусловно, есть и объективные, и субъективные причины, так как у армейцев немало травм было. Причем в случае с красно-синими меня разочаровал как и результат – всего лишь пятое место по итогам 20-ти туров, – так и сама игра команды в последних матчах, которые коллектив провел на низком уровне с огромными ошибками.

ЦСКА ведь всегда славился своей обороной, но сейчас в защите клуб действует попросту безграмотно, хотя и сам Виктор Гончаренко был защитником, и Виктор Онопко у него в штабе работает. Неужели они не могут подсказать, что так нельзя играть в обороне – с «растопыренными пальцами» и без подстраховки?» – сказал Пономарев.

После 20-ти туров ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков.