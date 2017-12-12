Мутко: «Спартак» – это лед и пламень, за это его и любят»

Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги первой части сезона. По его словам, давно не было такого, чтобы к зимнему перерыву на чемпионство в РФПЛ претендовали сразу пять команд.

После 20-ти туров в турнирной таблице лидирует «Локомотив», имея в своем активе 45 очков. «Зенит» и «Спартак» делят второе-третье места, набрав по 37 баллов. Далее идут «Краснодар» (36) и ЦСКА (35).

Также напомним, что весной в плей-офф Лиги Европы выступят сразу четыре российских клуба.

«Сезон пока неплохой и позитивный, потому что четыре клуба будут впервые играть в весенней части еврокубков. Конкурентная среда в чемпионате хорошая, «Локомотив» набрал ход и оторвался от преследователей, но как минимум четыре клуба не выключаются из гонки, такого давно не было.

«Локомотив» выдает прекрасный сезон: Юрий Павлович Семин реализовал все свои идеи, подобралась хорошая команда, а средняя линия просто сумасшедшая. Разыгрался Джефферсон Фарфан. Все сложилось, и они заслуженно впереди. «Зенит» – клуб серьезный, мощный, укомплектованный, но там новый главный тренер, много молодежи. Сходу не всегда получается, но уверен, что они будут набирать.

«Спартак» – это лед и пламень, за это его и любят. Но команда должна играть в спартаковский, коллективный футбол, мы всегда видели от них короткий пас. Когда он об этом забывает, когда каждый играет сам за себя, он получает по семь (прим. – поражение от «Ливерпуля» в шестом туре Лиги чемпионов со счетом 0:7)», – сказал Мутко.