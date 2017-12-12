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    Мутко: «Спартак» – это лед и пламень, за это его и любят»

    Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги первой части сезона. По его словам, давно не было такого, чтобы к зимнему перерыву на чемпионство в РФПЛ претендовали сразу пять команд.

    После 20-ти туров в турнирной таблице лидирует «Локомотив», имея в своем активе 45 очков. «Зенит» и «Спартак» делят второе-третье места, набрав по 37 баллов. Далее идут «Краснодар» (36) и ЦСКА (35).

    Также напомним, что весной в плей-офф Лиги Европы выступят сразу четыре российских клуба.

    «Сезон пока неплохой и позитивный, потому что четыре клуба будут впервые играть в весенней части еврокубков. Конкурентная среда в чемпионате хорошая, «Локомотив» набрал ход и оторвался от преследователей, но как минимум четыре клуба не выключаются из гонки, такого давно не было.

    «Локомотив» выдает прекрасный сезон: Юрий Павлович Семин реализовал все свои идеи, подобралась хорошая команда, а средняя линия просто сумасшедшая. Разыгрался Джефферсон Фарфан. Все сложилось, и они заслуженно впереди. «Зенит» – клуб серьезный, мощный, укомплектованный, но там новый главный тренер, много молодежи. Сходу не всегда получается, но уверен, что они будут набирать.

    «Спартак» – это лед и пламень, за это его и любят. Но команда должна играть в спартаковский, коллективный футбол, мы всегда видели от них короткий пас. Когда он об этом забывает, когда каждый играет сам за себя, он получает по семь (прим. – поражение от «Ливерпуля» в шестом туре Лиги чемпионов со счетом 0:7)», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    12.12.2017 14:36
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    Комментарии (28)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    multiscan
    1513086793
    Соединение льда и пламени порождает, в лучшем случае, воду, но, чаще всего, пар, который в этом сезоне может уйти у "Спартака" в свисток!
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    мыцык
    1513086898
    Владимир Владиромич.....ЦАРЬ посади эту тварь!!!
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    КАПА и КАРТЕЛЬ
    1513087471
    Ливерпулю это расскажирасскажи!
    Ответить
    Полная Канистра
    1513087764
    иди ты уже нах пешка
    Ответить
    PavelSKASPB
    1513090219
    Провалил полностью олимпиады,теперь смотрит в сторону футбола который так же похерел,вот ненасытная крыса.
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    DOCTOR PENALTY
    1513090376
    И за что только Виталия Леонтьевича народ так любит...
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    OfaZavr
    1513094484
    только и трындит постоянно о том что его не касается, может все таки своими обязанностями стоит заняться.
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    Gotvig
    1513104055
    Вспомните свою молодость (мореходное ПТУ) г.мутко. и плывите куда подальше.
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    Бугимен
    1513174461
    «Краснодар» (36) и ЦСКА (35) ЕЩЕ НЕ СКАЗАЛИ СВОЕ, А СПАРТАК МОЛОДЕЦ ТУТ БЕЗ ВОПРОСОВ.
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    ologreds
    1694991747
    numo528954
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