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    • Уткин: «Обратная замена Шатова? Шарфоносец в потемках просто взял и унизил своего футболиста»

    Уткин: «Обратная замена Шатова? Шарфоносец в потемках просто взял и унизил своего футболиста»

    Футбольный комментатор Василий Уткин раскритиковал главного тренера «Зенита» Роберто Манчини после матча 20-го тура РФПЛ против «Ахмата» (0:0).

    На 54-й минуте итальянский специалист выпустил на поле полузащитника Олега Шатова, но спустя полчаса сделал обратную замену.

    «Начнем с того, что этот болван выпустил левого нападающего Шатова играть справа в защите. Заметьте, я не назвал имя, просто утверждаю, что решение мог принять только болван. Кто его принял – понятия не имею. У меня нет ощущения, что все решения в «Зените» принимает Манчини.

    Манчини еще и убрал потом Шатова, которого выпускал на замену. Ну что это? Просто взял и унизил своего футболиста. Шарфоносец в потемках», – сказал Уткин.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    12.12.2017 12:23
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    Комментарии (74)
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    nik_59
    1513080830
    Я имею ввиду Шатов.
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    alp
    1513081590
    блин меня это честно говоря тоже мягко говоря удивило... что это было, для всех останется тайной. я думаю, АБМ обсудит провал первой половины чемпа с манчини.
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    Диктор
    1513081923
    Буду очень рад видеть Шатова в Спартаке.
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    x-x-x-x-x
    1513082463
    чистая ошибка тренера и ничего больше
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    Klodus
    1513082505
    Уткин пузоносец. Ещё в прошлом сезоне Луческу говорил, что Шатов не делает на поле то, что от него просят. Его чему-то научил АВБ и парень зазвездился. Когда Манчини выпускал Шатова в этом сезоне - то он ничего особенного не показывал. А теперь снова конфликт обостряет сразу же отправившись в раздевалку.
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    mamba9090909
    1513082946
    Не тебе обсуждать действия тренера. Кто его принял, забыл тебя спросить. Прежде чем называть людей болванами, посмотри в зеркало.
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    shinnik
    1513083643
    Василий Вячеславович недавно имел..телефонный разговор с Кафельниковым.. или не телефонный... Та же хирня.Пей дальше.
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    WhiteEgon
    1513092845
    Так и надо Шатову. Когда он был игроком Урала, то ЦСКА договорился о выкупе игрока. Но тот выбрал денежный Анжи и сейчас сидит на лавке Зенита.
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    Обер-КанцлерЪ
    1513099700
    Шатову прямая дорога в Краснодар, там он раскроется и будет блистать как огранённый алмаз! В Зените при кончини ему делать к сожалению нечего, как и в остальных русских клубах. Как вариант - должно всё получится у парня в Германии или Франции. Главное - не оставаться на месте !
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    ologreds
    1694991747
    numo528944
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