Непомнящий: «Говорят, горе от ума. А у «Зенита» беда от богатства»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий назвал главные проблемы главного тренера «Зенита» по итогам осенней части чемпионата России.

«Зенит» должен был находиться сейчас на месте «Локомотива». Говорят, горе от ума. А у них беда от богатства. Они укомплектовались, на каждой позиции есть по два равноценных игрока. Мне кажется, что Манчини ищет, как использовать то богатство, которое есть в руках. В этом поиске он находится, по-моему, постоянно.

Сейчас иногда вижу в глазах аргентинцев растерянность. Может быть, перерыв им поможет. По потенциалу «Зенит» должен быть явным лидером. Похоже, Манчини пока не разобрался, что в России не такие уж простые команды», – сказал Непомнящий в эфире программы «Футбол России».

Напомним, что по итогам 20 туров «Зенит» делит в турнирной таблице РФПЛ второе место со «Спартаком».