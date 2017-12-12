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    • Непомнящий: «Говорят, горе от ума. А у «Зенита» беда от богатства»

    Непомнящий: «Говорят, горе от ума. А у «Зенита» беда от богатства»

    Известный российский тренер Валерий Непомнящий назвал главные проблемы главного тренера «Зенита» по итогам осенней части чемпионата России.

    «Зенит» должен был находиться сейчас на месте «Локомотива». Говорят, горе от ума. А у них беда от богатства. Они укомплектовались, на каждой позиции есть по два равноценных игрока. Мне кажется, что Манчини ищет, как использовать то богатство, которое есть в руках. В этом поиске он находится, по-моему, постоянно.

    Сейчас иногда вижу в глазах аргентинцев растерянность. Может быть, перерыв им поможет. По потенциалу «Зенит» должен быть явным лидером. Похоже, Манчини пока не разобрался, что в России не такие уж простые команды», – сказал Непомнящий в эфире программы «Футбол России».

    Напомним, что по итогам 20 туров «Зенит» делит в турнирной таблице РФПЛ второе место со «Спартаком».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2017 10:30
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    Комментарии (31)
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    Федорыч-НН
    1513071449
    Когда его (Манчини) наконец выгонят, он уедет домой и чтобы оправдать свое бездарное руководство будет, как все они - неудачники, обс-ть. страну, климат, команду, болельщиков и весь российский футбол. Вывод: если уж деньги есть и руки чешутся их потратить, приобретать действительно профессионалов высокого уровня, что тренеров, что футболистов.
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    DOCTOR PENALTY
    1513072005
    Подписываюсь под словами Непомнящего.
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    zlobny_zenitos
    1513072075
    Граждане болельщики, прекратите уже пожалуйста кричать про "народные деньги". Правда, уже надоело. Все клубы на них живут, просто какие то больше, какие то меньше. Половина клубов из бюджетов регионов спонсируется, это вам не народные деньги? Это как раз они... И дело не в деньгах совсем. А в том, что Манчини не может имея хорошую основу создать за 20 туров уже в РФ и игры в ЛЕ нормально играющую команду. Бесконечные тасования игроков, именно тасования, потому что тут уже не в ротации дело, а в том, что принимаются странные решения по позициям и людям... Я честно говоря уже совсем не понимаю, что хочет Манчини. Есть ощущение, что он просто хочет, что бы его "ушли", получить неустойку и всячески все говняет. У меня просто нет другого логического объяснения всем этим действиям. Либо что то внутри клуба происходит... какой то конфликт... У нас все время в этом плане какой то гемор вылезает... И хоть я всегда стараюсь быть объективным ко всем и всему, но это уже просто триндец! Иметь к октябрю отрыв, а потом это все самостоятельно похоронить. Просто нет слов нормальных. Их нет... Печаль... нет игры нормальной. Последняя разумная игра на которую было приятно смотреть это матч в СПБ со Спартаком (я не про счет, а про мысль на поле и желание)...после...одно мучение... в ЛЕ тоже самое, домашний Сосьедад...а дальше хаос и удачные действия отдельных футболистов. И не судействе дело и не в "таинственных дикторах" на стадионах Ахмата... а дело в том, что надо **** играть в футбол!!! Есть хороший ролик (это вырезка из русского неоднозначного кино - х/ф "Изображая жертву"), там сотрудник полиции выдает монолог про сборную правда, но просто жжет. Посмотрите и поймете мой крик души...
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    Scorp 63
    1513074160
    Из правительственной номенклатуры никому нах... российский футбол не нужен! Торгаши от футбола отмывают миллионное долларовое баблище, а мы смотрим на убогую игру наших недо игроков (один Кокоша чё стоит, так суметь в упор не попасть в ворота 7-метровые) и не понимаем ничего!
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    portero
    1513075033
    полностью с Непомнящим согласен, игроки на поле с выпученными глазами смотрят на указания манчини, и это почти в каждом матче, слепой наверное только миллер с фурсой, или там какие-то иные дружественные отношения
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    тщмек 19
    1513076164
    Манчини, может, и не разобрался, это объяснимо. А вот почему сам Непомнящий сразу после матча с Зенитом "похоронил" Фарфана, не поверив в его дальнейшие голы, уже непонятно.
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    Приус
    1513076305
    С жиру бесятся.
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    AlfavitЪ
    1513079967
    Пока у него просто горе.
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    a_who
    1513092515
    Непомнящий почему то всегда прав !
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    ologreds
    1694991747
    numo528934
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