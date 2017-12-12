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    Эмери отпустил Неймара в Бразилию

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал о том, что отпустил нападающего команды Неймара на родину из-за семейных проблем.

    «Неймар позвонил мне в субботу, сказав, что у него семейное происшествие. Ему было важно, чтобы клуб отпустил его в Бразилию для решения этой проблемы.

    Я обсудил это со спортивным директором, и мы дали разрешение Неймару. Надеюсь, он приедет через три-четыре дня», – цитирует слова Эмери AFP.

    В текущем сезоне бразилец провел во французской Лиге 1 за «ПСЖ» 12 матчей, в которых забил 10 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2017 09:15
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    Комментарии (4)
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    Томь вперёд
    1513061208
    Семья - это приоритет! Тем более что ЛЧ закончилась, а в чемпе 1-2 матча и без него справятся.
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    Igor Belousov
    1513067344
    вернется в барсу
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    FanatSerj
    1513069147
    в этом все Бразильцы, всегда домой просятся как дети ))
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    ologreds
    1694991749
    numo528928
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