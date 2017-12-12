Эмери отпустил Неймара в Бразилию

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал о том, что отпустил нападающего команды Неймара на родину из-за семейных проблем.

«Неймар позвонил мне в субботу, сказав, что у него семейное происшествие. Ему было важно, чтобы клуб отпустил его в Бразилию для решения этой проблемы.

Я обсудил это со спортивным директором, и мы дали разрешение Неймару. Надеюсь, он приедет через три-четыре дня», – цитирует слова Эмери AFP.

В текущем сезоне бразилец провел во французской Лиге 1 за «ПСЖ» 12 матчей, в которых забил 10 голов и сделал пять результативных передач.