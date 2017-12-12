Рахимич: «Спартак» куда более принципиальный оппонент для ЦСКА, чем «Црвена Звезда»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич уверен, что армейского клуба есть все шансы на то, чтобы пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. Отметим, что в 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА предстоит сыграть с «Црвеной Звездой».

«Црвена Звезда» как дружественный клуб «Спартака» будет хорошим раздражителям для армейцев. Наверное, в Москве им будет обеспечена серьезная поддержка. Но я бы не стал проводить каких-то аналогий со столичным дерби. Все-таки красно-белый столичный клуб — куда более принципиальный оппонент для нас.

Однако «Црвена Звезда» также серьезный соперник, к которому нужно подойти со всей ответственностью и максимально подготовиться к матчам. Тем не менее мне кажется, что армейцы — фавориты этой пары и должны пройти в 1/8 Лиги Европы», – считает Рахимич.

Первый матч ЦСКА против «Црвены Звезды» состоится 13 февраля в Белграде. Ответная встреча пройдет в Москве 21 февраля.