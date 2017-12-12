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    • Рахимич: «Спартак» куда более принципиальный оппонент для ЦСКА, чем «Црвена Звезда»

    Рахимич: «Спартак» куда более принципиальный оппонент для ЦСКА, чем «Црвена Звезда»

    Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич уверен, что армейского клуба есть все шансы на то, чтобы пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. Отметим, что в 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА предстоит сыграть с «Црвеной Звездой».

    «Црвена Звезда» как дружественный клуб «Спартака» будет хорошим раздражителям для армейцев. Наверное, в Москве им будет обеспечена серьезная поддержка. Но я бы не стал проводить каких-то аналогий со столичным дерби. Все-таки красно-белый столичный клуб — куда более принципиальный оппонент для нас.

    Однако «Црвена Звезда» также серьезный соперник, к которому нужно подойти со всей ответственностью и максимально подготовиться к матчам. Тем не менее мне кажется, что армейцы — фавориты этой пары и должны пройти в 1/8 Лиги Европы», – считает Рахимич.

    Первый матч ЦСКА против «Црвены Звезды» состоится 13 февраля в Белграде. Ответная встреча пройдет в Москве 21 февраля.

    Источник: Известия

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    12.12.2017 08:16
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    Комментарии (2)
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    Dominator777
    1513069606
    Это так, но победа и над сербами очень важна, чтобы взять реванш у Спартака в ЛЕ. Вот только как с таким составом - без нападающих побеждать?
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    ologreds
    1694991749
    numo528923
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