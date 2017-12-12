Гамула отправил Дзюбу в аренду

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула уверен, что нападающему «Зенита» Артему Дзюбе следует отправиться в аренду для получения игровой практики.

В текущем сезоне Дзюба провел в Премьер-лиге 15 матчей, в которых забил один гол.

– Переход Заболотного в «Зенит» – факт практически свершившийся. Что будет с Дзюбой?

– Сложно сказать, кто именно сейчас и на какую позицию нужен «Зениту». Что касается Дзюбы, то, конечно, футболист, который не играет – не растет. Но находиться в топ-клубе и играть в «Тосно» – это разные вещи. Футболист сам выбирает свою судьбу, это зависит от человека: хочет ли он больше денег или стремится все время быть в составе. Это зависит от игрока, как он выберет свой путь. Уверен, что никто насильно Дзюбу никуда не переведет. Сложно сказать, кто нужен сейчас «Зениту», ведь если так посмотреть, то команда укомплектована, хватает игроков достаточно высокого класса. Но в какой-то момент что-то не пошло, пропала уверенность.

Может, что-то происходит в команде. Но я уверен, что «Зенит» возродится, он еще не сказал своего последнего слова в нынешнем чемпионате. Но то, что сейчас творится – это удивляет, конечно.

– Так что будет с Дзюбой?

– Наверняка уйдет куда-то в аренду. Раз он не играет в последнее время и вообще не попадает в заявку по непонятным причинам (ведь не ломался), наверняка у него есть намерения поменять клуб. Впрочем, это я предполагаю, а располагает сам Дзюба.