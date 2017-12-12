Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Гамула отправил Дзюбу в аренду

    Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула уверен, что нападающему «Зенита» Артему Дзюбе следует отправиться в аренду для получения игровой практики.

    В текущем сезоне Дзюба провел в Премьер-лиге 15 матчей, в которых забил один гол.

    – Переход Заболотного в «Зенит» – факт практически свершившийся. Что будет с Дзюбой?

    – Сложно сказать, кто именно сейчас и на какую позицию нужен «Зениту». Что касается Дзюбы, то, конечно, футболист, который не играет – не растет. Но находиться в топ-клубе и играть в «Тосно» – это разные вещи. Футболист сам выбирает свою судьбу, это зависит от человека: хочет ли он больше денег или стремится все время быть в составе. Это зависит от игрока, как он выберет свой путь. Уверен, что никто насильно Дзюбу никуда не переведет. Сложно сказать, кто нужен сейчас «Зениту», ведь если так посмотреть, то команда укомплектована, хватает игроков достаточно высокого класса. Но в какой-то момент что-то не пошло, пропала уверенность.

    Может, что-то происходит в команде. Но я уверен, что «Зенит» возродится, он еще не сказал своего последнего слова в нынешнем чемпионате. Но то, что сейчас творится – это удивляет, конечно.

    – Так что будет с Дзюбой?

    – Наверняка уйдет куда-то в аренду. Раз он не играет в последнее время и вообще не попадает в заявку по непонятным причинам (ведь не ломался), наверняка у него есть намерения поменять клуб. Впрочем, это я предполагаю, а располагает сам Дзюба.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2017 08:04
    Рекомендуем
    Комментарии (24)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Томь вперёд
    1513061398
    Если хочет поехать на домашний ЧМ - кровь из носу нужно уходить в аренду, вариантов предостаточно! Смолову в свое время это помогло.
    Ответить
    Mordor13rus
    1513062171
    Анжи
    Ответить
    altezzik
    1513063341
    Шатову тоже надо в Краснодар в аренду.
    Ответить
    insider_retro
    1513063589
    А с учётом его контрактных выплат, получится, что он будет где-то работать на дядю, а платить полную или часть зарплаты придётся Зениту...
    Ответить
    OfaZavr
    1513069296
    если ничего не хочет кроме хорошей зарплаты останется сидеть в Зене, а если не доволен чем-то то обязательно нужно уходить и заново доказывать.
    Ответить
    prezent2017
    1513071185
    Заболотный такая же тупая дубина.
    Ответить
    С@НЁК.
    1513072572
    Зачем шило на мыло менять.
    Ответить
    victosha
    1513074078
    Во время игры Спартак-Зенит камера показала Дзюбу у бровки: он сладко зевал. Так что, похоже, ему уже все по барабану.
    Ответить
    plehanov6
    1513185359
    Интересное заявление. По словам Гамулы выходит, что - человек (в данном случае - Гамула) предполагает, а Бог (великий дзюба) располагает?!
    Ответить
    ologreds
    1694991749
    numo528922
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+