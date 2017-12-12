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    • «Челси» постарается приобрести Баркли у «Эвертона» в январе

    «Челси» постарается приобрести Баркли у «Эвертона» в январе

    Полузащитник «Эвертона» Росс Баркли продолжает оставаться одним из приоритетов для руководства «Челси» на ближайшее январское трансферное окно. Напомним, что лондонцы не успели договориться об этом переходе в заключительный день летнего трансферного окна, так как сам Баркли хотел перейти в «Тоттенхэм».

    Трансфер в состав «шпор» не состоялся из-за травмы задней поверхности бедра футболиста. Баркли должен вернуться в строй через две недели. В этой связи оба лондонских клуба готовы побороться за футболиста в январе.

    Источник: Daily Mail

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    12.12.2017 07:56
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    Комментарии (4)
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    Аристократ Олжик
    1513058097
    Опять . . . игрока на закате своей карьеры???
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    ologreds
    1694991749
    numo528921
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