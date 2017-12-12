«Челси» постарается приобрести Баркли у «Эвертона» в январе

Полузащитник «Эвертона» Росс Баркли продолжает оставаться одним из приоритетов для руководства «Челси» на ближайшее январское трансферное окно. Напомним, что лондонцы не успели договориться об этом переходе в заключительный день летнего трансферного окна, так как сам Баркли хотел перейти в «Тоттенхэм».

Трансфер в состав «шпор» не состоялся из-за травмы задней поверхности бедра футболиста. Баркли должен вернуться в строй через две недели. В этой связи оба лондонских клуба готовы побороться за футболиста в январе.