Веденеев: «Обратная замена Шатова была оправданной. И это суровое наказание»

Чемпион СССР Сергей Веденеев прокомментировал игру Олега Шатова в матче 20-го тура РФПЛ с «Ахматом» на выезде. В этой встрече футболист вышел на замену, но через некоторое время был убран с поля главным тренером команды Роберто Манчини.

Матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» – «Зенит» завершился со счетом 0:0. Команда из Санкт-Петербурга после этой встречи делит второе-третье места со «Спартаком», набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов. «Ахмат» идет седьмым в турнирной таблице с 26 очками.

– Вопрос об обратной замене Шатова. Манчини вынес такой вердикт: Шатов плохо двигался.

– Тренеры редко когда говорят в прессе всю правду, и первым делом горькую, о своих игроках. Но в данном случае деваться некуда. Видимо, допекло. Все очевидно. Обратная замена была оправданной. И это суровое наказание.

– Недавно Виллаш-Боаш сказал, что Шатов – лучший игрок, с которым он работал. Так что в его игре стало не так?

– Мне кажется, что главная проблема Шатова – отсутствует желание выходить на замену. Абсолютно его такой сюжет не устраивает. Как, кстати, Дзюбу и Смольникова – всех троих из русской пятерки, где они являлись ключевыми фигурами. Внутренне они не примирились с тем, что выпали из основы.

– Так выходи и доказывай!

– Все это правильно в теории. На практике же многие люди теряются, когда выпадают из обоймы, и не только в спорте. Зависит все от эмоционального склада характера. В общем, все трое принадлежат к той породе футболистов, которые форму могут поддерживать только в игре. А иначе захлестывают эмоции – порой даже до стыда за то, что оказался в запасе. Еще хуже – если принимают перевод в запас как унижение.

– Манчини вынес Шатову приговор?

– Посмотрим, насколько профессионален Олег. Просто подпись под контрактом еще не делает игрока профи. Если хотя бы минимальные шансы вернуться в основу есть, надо бороться. А эмоции подавить.