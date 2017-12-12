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    • Веденеев: «Обратная замена Шатова была оправданной. И это суровое наказание»

    Веденеев: «Обратная замена Шатова была оправданной. И это суровое наказание»

    Чемпион СССР Сергей Веденеев прокомментировал игру Олега Шатова в матче 20-го тура РФПЛ с «Ахматом» на выезде. В этой встрече футболист вышел на замену, но через некоторое время был убран с поля главным тренером команды Роберто Манчини.

    Матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» – «Зенит» завершился со счетом 0:0. Команда из Санкт-Петербурга после этой встречи делит второе-третье места со «Спартаком», набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов. «Ахмат» идет седьмым в турнирной таблице с 26 очками.

    – Вопрос об обратной замене Шатова. Манчини вынес такой вердикт: Шатов плохо двигался.

    – Тренеры редко когда говорят в прессе всю правду, и первым делом горькую, о своих игроках. Но в данном случае деваться некуда. Видимо, допекло. Все очевидно. Обратная замена была оправданной. И это суровое наказание.

    – Недавно Виллаш-Боаш сказал, что Шатов – лучший игрок, с которым он работал. Так что в его игре стало не так?

    – Мне кажется, что главная проблема Шатова – отсутствует желание выходить на замену. Абсолютно его такой сюжет не устраивает. Как, кстати, Дзюбу и Смольникова – всех троих из русской пятерки, где они являлись ключевыми фигурами. Внутренне они не примирились с тем, что выпали из основы.

    – Так выходи и доказывай!

    – Все это правильно в теории. На практике же многие люди теряются, когда выпадают из обоймы, и не только в спорте. Зависит все от эмоционального склада характера. В общем, все трое принадлежат к той породе футболистов, которые форму могут поддерживать только в игре. А иначе захлестывают эмоции – порой даже до стыда за то, что оказался в запасе. Еще хуже – если принимают перевод в запас как унижение.

    – Манчини вынес Шатову приговор?

    – Посмотрим, насколько профессионален Олег. Просто подпись под контрактом еще не делает игрока профи. Если хотя бы минимальные шансы вернуться в основу есть, надо бороться. А эмоции подавить.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    12.12.2017 07:44
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    Комментарии (15)
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    DOCTOR PENALTY
    1513058749
    В Зените видно опять наметился протест, как при Луческу.+++
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    Ruryu
    1513059399
    А может этих футболеров,******' пора??? Да и короны пора бы,в ан... запихать...
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    FanatSerj
    1513060330
    "Кажется слив тренера намечается, кажется слив тренера намечается. " Лимит и незаслуженна зарплата превращает игроков в говно и плевать бы если от этого только Зенит страдал из за этого и в сборной нет стабильного состава. Вот в прошлом году Черчесов разогнал почти всех лодырюг остались только не равнодушные, там же матчи были где в составе даже одного игрока Зенита не было и что на следующее трансферное окно случилось: Зенит скупил пачкой этих сборников. Зенит, Зенит, конечно это и не Зенит, это вина прихлебателей, которые присосались к Газпрому и сосут каждый год и срать они хотели на футбол, чем чаще вот такое дерьмо случается, тем им выгоднее.
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    loko-the_best
    1513065418
    Ну значит пора разгонять их и набирать новых игроков, которые будут выходить и биться. Удачи Заболотному в этом болоте.
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    eddo23
    1513069513
    После такого унижения врят ли что сростётца.... обрубил так обрубил
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    prezent2017
    1513071288
    Шатов с 3-х метров по воротам не мазал, как Кока. А его крайним сделали.
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    nik55
    1513072690
    в бздените многие звезду ловят--и он не первый
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    raritet
    1513074121
    этот невидимый протест чувствуется уже давно , но мало кто обращал на это внимание. В таких случаях, по идее, нужно немедленно убирать игрока из состава, как бациллу из здорового пока организма. Но нет возможностей сделать это безболезненно-у футболеров контракты и если бы не эти юридические тонкости, можно было бы учить этих звезд простому правилу: Контракты нужно отрабатывать. Это касается в первую очередь российских футболистов, у которых проблемы не только со звездастостью. но и элементарно с культурой.
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    polt
    1513074257
    Шатов вышел на поле со спущенными трусами и это говорит о многом.
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    ologreds
    1694991749
    numo528919
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