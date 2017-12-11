Семин считает, что «Локомотиву» нужны приобретения для конкуренции с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил мнение, что московский клуб во время зимнего трансферного окна должен сделать несколько приобретений, чтобы бороться за чемпионство с «Зенитом».

На данный момент железнодорожники единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущих вторыми сине-бело-голубых на восемь очков.

– Какие у «Локомотива» планы на зимнее трансферное окно? Будете возвращаться к кандидатуре Дзюбы?

– Нет смысла называть фамилии. В первую очередь хотелось бы, чтобы просто вернулись травмированные: Гилерме, Чорлука, Ари. Сегодня не было Рыбуса и Михалика. Пять человек отсутствует. Главное, чтобы они восстановились. А в плане приобретений... Если мы хотим конкурировать с «Зенитом», конечно, нужны приобретения.

«Локомотив» уже чемпион. Так говорит история