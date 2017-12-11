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    • Семин считает, что «Локомотиву» нужны приобретения для конкуренции с «Зенитом»

    Семин считает, что «Локомотиву» нужны приобретения для конкуренции с «Зенитом»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил мнение, что московский клуб во время зимнего трансферного окна должен сделать несколько приобретений, чтобы бороться за чемпионство с «Зенитом».

    На данный момент железнодорожники единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущих вторыми сине-бело-голубых на восемь очков.

    – Какие у «Локомотива» планы на зимнее трансферное окно? Будете возвращаться к кандидатуре Дзюбы?

    – Нет смысла называть фамилии. В первую очередь хотелось бы, чтобы просто вернулись травмированные: Гилерме, Чорлука, Ари. Сегодня не было Рыбуса и Михалика. Пять человек отсутствует. Главное, чтобы они восстановились. А в плане приобретений... Если мы хотим конкурировать с «Зенитом», конечно, нужны приобретения.

    «Локомотив» уже чемпион. Так говорит история

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2017 23:13
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    Комментарии (10)
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    fortune-bva
    1513024217
    только Артема не берите, а то где бы он не появился команда чемпионом не становится... Пара точечных усилений и такая же игра как сейчас! Удачи паровозам в новом году! Программу минимум 2017 они выполнили)
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    Тоторо
    1513024561
    Ох, и не того конкурента Юрий Палыч выделил.))) А вообще, респект за первую половину сезона. Молодцы.
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    DOCTOR PENALTY
    1513029656
    Желаю Локо и Спартаку красивой схватки весной и не сдавать занятые позиции.
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    multiscan
    1513030200
    "Локо" необходимо укрепление обороны и омоложение нападения(Фарфан-это хорошо, но ему уже хорошо за 30, уже в новом сезоне он начнёт сдавать, Миранчуки засматриваются на забугорье).
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    anri1703
    1513039588
    Эдер уже больше забил дзюбу не надо
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    a-rakhmatov
    1513041572
    Зенит накупил впрок игроков, а игра оставляет желать лучшего так что, Палыч приобретения не всегда дают положительный результат....... у Локо хороший сыгранный состав и это самое главное.....удачи паровозу)))
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    Kulimen
    1513059514
    Нужны свои аргентинцы.
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    Евгений Агеев
    1513065389
    Кто бы мог подумать в начале сезона, что на зимний перерыв Локомотив будет уходить на 1-ом месте. Да еще и с таким отрывом. Но не совсем понимаю почему Юрий Павлович выделил именно Зенит? Он собрался бороться с ними только в плане трансферов? По моему в плане игры и турнирных раскладов Спартак выглядит предпочтительнее Зенита, но Локо будет тяжело достать.
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    ologreds
    1694991751
    numo528898
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