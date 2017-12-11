РФПЛ. «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом»

В матче 20-го тура РФПЛ «Ахмат» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» – 0:0.

Петербургский клуб набрал 37 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. Грозненцы поднялись на седьмую позицию.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Плиев (Мохаммади, 68), Семенов, Анхель, Сампайо, Иванов, Роши, Исмаэл, Митришев (Садаев, 76), Лео (Балай, 83).

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Кришито, Мевля (Дриусси, 69), Жирков, Кузяев, Паредес, Капленко (Шатов, 54 – Полоз, 87), Краневиттер, Ригони, Кокорин.

Предупреждения: Иванов, 26 – Жирков, 27; Паредес, 73.

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