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    РФПЛ. «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом»

    В матче 20-го тура РФПЛ «Ахмат» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» – 0:0.

    Петербургский клуб набрал 37 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. Грозненцы поднялись на седьмую позицию.

    Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

    Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Ахмат»: Гудиев, Уциев, Плиев (Мохаммади, 68), Семенов, Анхель, Сампайо, Иванов, Роши, Исмаэл, Митришев (Садаев, 76), Лео (Балай, 83).

    «Зенит»: Лодыгин, Иванович, Кришито, Мевля (Дриусси, 69), Жирков, Кузяев, Паредес, Капленко (Шатов, 54 – Полоз, 87), Краневиттер, Ригони, Кокорин.

    Предупреждения: Иванов, 26 – Жирков, 27; Паредес, 73.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2017 21:22
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    Комментарии (53)
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    VOLK83
    1513019844
    Вернуть Халка, убрать (никаких) аргентинцев, купить хорошего защитника.
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    smersh45
    1513019976
    судья приссавши зелёные пинают по ногам а он не видит боится не доехть до дома
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    zigbert
    1513021621
    Вот так весь очковый запас растерян Зенитом,а в спину дышат Спартак ЦСКА Краснодар.Теперь уже Локомотив уходит в отрыв.
    Ответить
    Garrincha58
    1513021728
    очередной обсер фурсенского зенита, а как он кричал зенит-чемпион
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    Garrincha58
    1513021879
    пааазооорники! всех вас гнать поганой метлой продавать пиццу или бензин на питерских АЗС
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    Garrincha58
    1513022168
    НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ ВИДИТ ИЛИ ВСЕ СЛЕПЫЕ МАНЧИНИ ЖДЕТ И ВИДИТ ЧТОБЫ ЕГО УВОЛИЛИ И ДВА ГОДА ПЛАТИЛИ НЕУСТОЙКУ
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    Патронташ
    1513022999
    «Стоп, девчата, тормозите. Что ж вы дико мнете тити? Чемпионом стать хотите?)))
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    mishavandit
    1513034921
    Проводники уходят в отрыв)))
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    Krossmen73
    1513045714
    Опять в Зените всё идет как-то не так....Фиг их поймёт.Вроде и подбор игроков очень хороший.Особенно для уровня нашего чемпионата,а игры как не было ,так и нет.То выдадут матч конфетку,то полный отстой.Шараханье с составом постоянное.Ротация до добра никого не доводила.Должна быть постоянная обойма из 8-9 человек а 2-3 места можно варировать.Но не так как делает Манчини меняя по полкоманды .Нет сыгранности.Плюс ещё подковёрные "тёрки"между россиянами и иностранцами за место в основе походу всё же имеют место быть...
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    ologreds
    1694991751
    numo528890
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