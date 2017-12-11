Манчини не считает, что «Селтик» – удачный жребий для «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, комментируя итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, подчеркнул, что «Селтик» является очень серьезным соперником. По мнению специалиста, многое решится в первом матче в Глазго.

«Конечно, нам достался очень серьезный соперник. «Селтик» – очень хорошая команда, они регулярно выступают в Лиге чемпионов. Три сезона назад я встречался с ними, будучи главным тренером «Интера». Нам удалось победить, но эти матчи получились очень сложными. Первая игра, которая пройдет на выезде, будет многое решать.

Можно ли назвать кого-то из этой пары фаворитом? Сложно сказать. Мы будем играть с ними через три месяца, а за это время многое может измениться. Не думаю, что нам повезло. Нам предстоит противостояние с очень серьезным соперником, и оно будет очень интересным», – сказал Манчини.

Напомним, первая встреча состоится в Глазго 15 февраля, ответная пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге.