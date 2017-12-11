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    • Манчини не считает, что «Селтик» – удачный жребий для «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы

    Манчини не считает, что «Селтик» – удачный жребий для «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, комментируя итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, подчеркнул, что «Селтик» является очень серьезным соперником. По мнению специалиста, многое решится в первом матче в Глазго.

    «Конечно, нам достался очень серьезный соперник. «Селтик» – очень хорошая команда, они регулярно выступают в Лиге чемпионов. Три сезона назад я встречался с ними, будучи главным тренером «Интера». Нам удалось победить, но эти матчи получились очень сложными. Первая игра, которая пройдет на выезде, будет многое решать.

    Можно ли назвать кого-то из этой пары фаворитом? Сложно сказать. Мы будем играть с ними через три месяца, а за это время многое может измениться. Не думаю, что нам повезло. Нам предстоит противостояние с очень серьезным соперником, и оно будет очень интересным», – сказал Манчини.

    Напомним, первая встреча состоится в Глазго 15 февраля, ответная пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге.

    Источник: ФК «Зенит»

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    11.12.2017 18:00
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    Комментарии (22)
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    raritet
    1513005651
    Зениту всегда сложно играть с командами , исповедующими силовой футбол. На фоне футболистов Селтика, наши аргентинцы , думаю будут выглядеть как пятеро мальчиков с пальчиками. Одна надежда, что в зимнее окно в команде появиться диспетчер.
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    maygli
    1513007180
    Команда действительно тяжёлая, но надо всех проходить и сделать полуфинал и финал российским.
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    Tajik-za Zenit
    1513007421
    При желании Селтик можно проходит
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    Garrincha58
    1513007621
    для итальяшки и Амкар серьезная команда они только с Тосно могут играть
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    Dimon 007
    1513008354
    Вышли в 1/16 финала и у них сложный соперник.
    Там все одинаковые..., все вышли в 1/16..., все равны.., дальше покажет только игра..,
    А он сразу заднюю включает..., считай уже продули...
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    fhnv
    1513010654
    с таким настроем в жопу тебя **** гнать!!!
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    a-rakhmatov
    1513011175
    Судя по рейтингу УЕФА "Селтик"не такой уж сильный, у Спартачей "Атлетик" гораздо сильней, а коням вообще повезло))
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    qwera 1969
    1513017882
    С такой игрой и с Тосно будет тяжелый жребий...
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    Бриг
    1513022187
    Судя по тому как Манчини тасует состав, у него нет своего видения игры команды.
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    ologreds
    1694991753
    numo528870
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