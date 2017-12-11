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    • Васин: «Победа «Црвены Звезды» над «Краснодаром» говорит о многом»

    Васин: «Победа «Црвены Звезды» над «Краснодаром» говорит о многом»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал жребий для армейцев в 1/16 финала Лиги Европы. Соперником красно-синих в первом раунде плей-офф турнира стала сербская «Црвена Звезда».

    Первый поединок состоится в Белграде 13 февраля, ответный пройдет 21 февраля в Москве.

    «Црвена Звезда» – хорошая, добротная команда. Сербы обыграли «Краснодар» в квалификации Лиги Европы, и одно это уже говорит о многом. Возможно, были и более именитые потенциальные соперники, но на этой стадии слабых команд не бывает. Мы подойдем к матчам со всей ответственностью и, естественно, ставим перед собой задачу пройти дальше», – сказал Васин.

    Напомним, «Црвена Звезда» выбила «Краснодар» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, переиграв «быков» по сумме двух матчей (2:3; 2:1).

    Источник: ПФК ЦСКА

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    11.12.2017 17:35
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    Комментарии (8)
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    Dimon 007
    1513003323
    Кони не пройдут дальше.
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    insider_retro
    1513004498
    Краснодар на тот момент был разобран и не впечатлял... А Црвена, как раз, ничего сногсшибательного не показала... Надо проходить!..
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    swot1205
    1513005843
    Хороший жребий, удачи Цска
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    swot1205
    1513005870
    Всём нашим удачи, поднимайте коэффициент
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    retiremen
    1513023520
    Вася, а давай так....Вы будите забивать голы, а вам их засчитывать принципиально не будут. И мы будем потом обсуждать, почему же вы не прошли. Эта Звезда проходная команда для ЦСКА. Главное что бы голы засчитывали.
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    Бугимен
    1513034179
    СЛОЖНО БУДЕТ КОНЯМ,НУ НАДО ПОБЕЖДАТЬ.
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    AtticusFinch
    1513051502
    Говорит о том, что Васин ещё парочку привезёт голов...
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    ologreds
    1694991753
    numo528868
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