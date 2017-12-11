Васин: «Победа «Црвены Звезды» над «Краснодаром» говорит о многом»

Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал жребий для армейцев в 1/16 финала Лиги Европы. Соперником красно-синих в первом раунде плей-офф турнира стала сербская «Црвена Звезда».

Первый поединок состоится в Белграде 13 февраля, ответный пройдет 21 февраля в Москве.

«Црвена Звезда» – хорошая, добротная команда. Сербы обыграли «Краснодар» в квалификации Лиги Европы, и одно это уже говорит о многом. Возможно, были и более именитые потенциальные соперники, но на этой стадии слабых команд не бывает. Мы подойдем к матчам со всей ответственностью и, естественно, ставим перед собой задачу пройти дальше», – сказал Васин.

Напомним, «Црвена Звезда» выбила «Краснодар» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, переиграв «быков» по сумме двух матчей (2:3; 2:1).