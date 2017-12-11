Фурсенко с оптимизмом смотрит на матчи с «Селтиком» в 1/16 финала Лиги Европы

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что испытывает оптимистичный настрой по поводу результатов жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. В первом раунде плей-офф турнира петербуржцы сыграют с «Селтиком».

«По-моему – хороший выбор. Тем более что мы играли с шотландским «Рейнджерс», в том числе в финале победного Кубка УЕФА, так что мы оптимистично смотрим на предстоящее противостояние», – сказал Фурсенко.

Напомним, сине-бело-голубые стали победителями юбилейного 50-го розыгрыша Кубка УЕФА в сезоне-2007/2008. В финале, прошедшем на стадионе «Сити оф Манчестер» (ныне – «Этихад») «Зенит» нанес поражение «Рейнджерс» со счетом 2:0.