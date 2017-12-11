Тотти считает, что «Роме» не стоит недооценивать «Шахтер» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Легенда «Ромы» Франческо Тотти заявил, что не стоит недооценивать «Шахтер», с которым римлянам по результатам жеребьевки предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Учитывая, кто мог попасться в сопернике «Роме», все прошло хорошо.

Не стоит недооценивать «Шахтер», потому что он силен технически и физически и хорошо играет дома. Это будет открытая игра, но чем дальше, тем сложнее.

Между сейчас и февралем может многое случиться. Пока мы будем думать о Серии А, а уже затем в феврале подумаем о том, как постараться пройти дальше, что было бы важно для нас.

Серия А – главная цель для «Ромы». С уважением к Лиге чемпионов мы знаем, что чем дальше пройдем, тем больше мы столкнемся с сильными командами, сильнее нас.

Футбол полон больших сюрпризов, и мы создадим проблемы любой команде, с которой встретимся», – сказал Тотти.

Напомним, первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 13-14 и 20-21 февраля. Ответные поединки пройдут 6-7 и 13-14 марта.