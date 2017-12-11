Чалов: «Фанаты ничего не скажут, если ЦСКА провалит сезон, но победит «Спартак»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказал мнение о выступлении команды в первой части сезона. Также 19-летний игрок отметил, что ему горько от поражения в дерби со «Спартаком» (0:3) в последнем туре РФПЛ перед зимним перерывом.

«Наверное, это было неплохое начало сезона. Опять же, обидно, когда набираешь девять очков и не проходишь в Лиге чемпионов. Но, я думаю, это не последний раз, когда ЦСКА выступает в Лиге чемпионов. Сейчас нам предстоит выступить в Лиге Европы. После матча с «Манчестером» остались незабываемые эмоции. Тем более я до этого долго не выходил на поле и не ожидал выйти в старте. Отдал все силы, к сожалению, этого не хватило. Очень жаль. «Олд Траффорд», конечно, впечатлил. Поменяться майками лицом к лицу не получилось, но массажист передал майку Эрреры.

Вернблум молодец, он забивает. Грамотно открывается, выбирает позицию. У него есть чему поучиться. Но думаю, это временно. Я не расстраиваюсь, продолжаю работать. Надеюсь, уже весной все будет ясно. Как такового разговора с Гончаренко у меня не было. Он, конечно, подходил и объяснял, но и так все понятно – вышел Понтус и забил сразу, игра пошла. Зачем тогда что-то менять? Я это понимаю. От себя могу только продолжать работать и доказывать на тренировках.

В чемпионате России нам надо побеждать во всех оставшихся матчах по любому. И в Лиге Европы. Я первый раз с таким сталкиваюсь. Кого хотел бы видеть соперниках? Не думал об этом еще.

После поражения в дерби осталась горечь. Всегда обидно проигрывать. Можно провалить сезон, но победить «Спартак», тогда фанаты ничего не скажут. Очень обидно. Хотелось бы реабилитироваться перед ними. Будет в оставшихся турах доказывать, на что способны.

Футбол – непредсказуемая игра, и этим она прекрасна. Поэтому всегда есть шансы на то, чтобы выиграть чемпионскую гонку. Будет тяжело, но кто-то где-то точно потеряет очки. В РФПЛ сейчас много сложных команд, они хорошо обороняются. Больше половины команд не дают играть сопернику», – сказал Чалов.