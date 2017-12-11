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    • Чалов: «Фанаты ничего не скажут, если ЦСКА провалит сезон, но победит «Спартак»

    Чалов: «Фанаты ничего не скажут, если ЦСКА провалит сезон, но победит «Спартак»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказал мнение о выступлении команды в первой части сезона. Также 19-летний игрок отметил, что ему горько от поражения в дерби со «Спартаком» (0:3) в последнем туре РФПЛ перед зимним перерывом.

    «Наверное, это было неплохое начало сезона. Опять же, обидно, когда набираешь девять очков и не проходишь в Лиге чемпионов. Но, я думаю, это не последний раз, когда ЦСКА выступает в Лиге чемпионов. Сейчас нам предстоит выступить в Лиге Европы. После матча с «Манчестером» остались незабываемые эмоции. Тем более я до этого долго не выходил на поле и не ожидал выйти в старте. Отдал все силы, к сожалению, этого не хватило. Очень жаль. «Олд Траффорд», конечно, впечатлил. Поменяться майками лицом к лицу не получилось, но массажист передал майку Эрреры.

    Вернблум молодец, он забивает. Грамотно открывается, выбирает позицию. У него есть чему поучиться. Но думаю, это временно. Я не расстраиваюсь, продолжаю работать. Надеюсь, уже весной все будет ясно. Как такового разговора с Гончаренко у меня не было. Он, конечно, подходил и объяснял, но и так все понятно – вышел Понтус и забил сразу, игра пошла. Зачем тогда что-то менять? Я это понимаю. От себя могу только продолжать работать и доказывать на тренировках.

    В чемпионате России нам надо побеждать во всех оставшихся матчах по любому. И в Лиге Европы. Я первый раз с таким сталкиваюсь. Кого хотел бы видеть соперниках? Не думал об этом еще.

    После поражения в дерби осталась горечь. Всегда обидно проигрывать. Можно провалить сезон, но победить «Спартак», тогда фанаты ничего не скажут. Очень обидно. Хотелось бы реабилитироваться перед ними. Будет в оставшихся турах доказывать, на что способны.

    Футбол – непредсказуемая игра, и этим она прекрасна. Поэтому всегда есть шансы на то, чтобы выиграть чемпионскую гонку. Будет тяжело, но кто-то где-то точно потеряет очки. В РФПЛ сейчас много сложных команд, они хорошо обороняются. Больше половины команд не дают играть сопернику», – сказал Чалов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.12.2017 13:39
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    Комментарии (22)
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    Сержтир
    1512994123
    Уже победили 0-3
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    Полная Канистра
    1512994218
    а разве вы не потеряете очки в 10 оставшихся играх
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    zagrizlik
    1512995783
    Тупой бред, ещё как скажут.
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    dok66
    1512996845
    Так и не понял что он хотел сказать ! И причем здесь Спартак !
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    Garrincha58
    1512998016
    сезон уже провален и Спартаку влетели
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    maygli
    1512998846
    Всё! Отпобеждался уже.
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    APchelov
    1513005237
    Да и плевать на этот Спартак. Чемпионство то куда интереснее
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    батог
    1513006672
    Ну вот, напали на пацана!!! Кстати, пацан правильный!!! Толк должен выйти!
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    GoLenaStop
    1513018154
    Всё будет хорошо! Главное - есть запал и желание играть. И это не промес из зимбабвы, а наш!
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    ologreds
    1694991753
    numo528847
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