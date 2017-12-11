Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Жиру хочет уйти из «Арсенала» в аренду

    Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру считает, что аренда в другой клуб стала бы для него хорошим вариантом в зимнее трансферное окно.

    На вопрос о недостатке игрового времени в нынешнем сезоне француз ответил: «В январе мне придется спросить себя об этом. Для меня важны советы тренера. Аренда могла бы стать решением в этой ситуации, но я не знаю, пойдет ли «Арсенал» на это».

    Напомним, ранее главный тренер лондонской команды Арсен Венгер заявил, что не намерен отпускать форварда.

    Жиру перешел в стан «канониров» из «Монпелье» летом 2012 года. В текущей кампании 31-летний футболист принял участие в 22-х матчах, отметившись семью голами.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.12.2017 12:53
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Ruryu
    1512993668
    Кони,хватайте! Хоть в аренду. Думаю,он и в 31 способен в бомбардиры рфпл попасть
    Ответить
    ologreds
    1694991753
    numo528843
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+