Жиру хочет уйти из «Арсенала» в аренду

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру считает, что аренда в другой клуб стала бы для него хорошим вариантом в зимнее трансферное окно.

На вопрос о недостатке игрового времени в нынешнем сезоне француз ответил: «В январе мне придется спросить себя об этом. Для меня важны советы тренера. Аренда могла бы стать решением в этой ситуации, но я не знаю, пойдет ли «Арсенал» на это».

Напомним, ранее главный тренер лондонской команды Арсен Венгер заявил, что не намерен отпускать форварда.

Жиру перешел в стан «канониров» из «Монпелье» летом 2012 года. В текущей кампании 31-летний футболист принял участие в 22-х матчах, отметившись семью голами.