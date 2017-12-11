Чалов: «Сделаю все, чтобы моя следующая награда была лучшему игроку России»

Сегодня нападающий ЦСКА Федор Чалов был награжден Детской футбольной лигой премией «Первая пятерка», вручаемой по итогам года лучшему молодому игроку РФПЛ. После ее получения форвард поделился впечатлениями и поблагодарил всех, кто отдал за него свои голоса.

«Очень приятно. Спасибо всем, кто проголосовал. Мне это правда очень важно. Надеюсь оправдать все ваши ожидания и сделаю все, чтобы стать еще лучше, и чтобы моя следующая награда была лучшему игроку России», – сказал Чалов.

По итогам голосования среди руководителей и тренеров клубов РФПЛ, наставников юношеских, молодежной и национальной сборных, представителей РФС, РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола и журналистов 19-летний игрок набрал 165 баллов. Вторым стал Дмитрий Баринов («Локомотив») – 134 балла. Третье место досталось Рифату Жемалетдинову («Рубин») – 127 баллов.