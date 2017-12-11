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    • Чалов: «Сделаю все, чтобы моя следующая награда была лучшему игроку России»

    Чалов: «Сделаю все, чтобы моя следующая награда была лучшему игроку России»

    Сегодня нападающий ЦСКА Федор Чалов был награжден Детской футбольной лигой премией «Первая пятерка», вручаемой по итогам года лучшему молодому игроку РФПЛ. После ее получения форвард поделился впечатлениями и поблагодарил всех, кто отдал за него свои голоса.

    «Очень приятно. Спасибо всем, кто проголосовал. Мне это правда очень важно. Надеюсь оправдать все ваши ожидания и сделаю все, чтобы стать еще лучше, и чтобы моя следующая награда была лучшему игроку России», – сказал Чалов.

    По итогам голосования среди руководителей и тренеров клубов РФПЛ, наставников юношеских, молодежной и национальной сборных, представителей РФС, РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола и журналистов 19-летний игрок набрал 165 баллов. Вторым стал Дмитрий Баринов («Локомотив») – 134 балла. Третье место досталось Рифату Жемалетдинову («Рубин») – 127 баллов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.12.2017 12:40
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    XaXatyn
    1512987563
    Жемалетдинов в ЛОКО лучше смотрелся ! Может это просто моя придирка как фаната , а может и на самом деле так!
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    Кlaksvikar Ittrotarselag
    1512987954
    С такой игрой как сейчас через пару лет будет в ПФЛ на что-нибудь номинироваться.
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    DOCTOR PENALTY
    1512988852
    Похвально.
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    Lester84
    1512989053
    Ну посмотрим-посмотрим. Как по мне - он и награду лучшему молодому игроку не очень заслужил. Стартанул-то в этом году он очень хорошо, а вот во второй половине года как-то совсем стух
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    Axe111
    1512995752
    Ты хто?
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    Юрэс
    1513000824
    Ты ........ТЫЙ? ?!?!?!
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    ologreds
    1694991753
    numo528842
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