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    Венгер не хочет отпускать Жиру из «Арсенала»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не собирается терять нападающего Оливье Жиру в ближайшее трансферное окно.

    «Жиру является важным игроком для нас. Зачем нам его продавать? Его будущее зависит от нас.

    Ему удалось забить в минувшем туре, что является хорошим признаком. Я вижу его в качестве игрока основы», – приводит слова Венгера RMC.

    Напомним, что ранее стало известно о желании Жиру покинуть «Арсенал» в январе из-за недовольства своим положением в команде. Его действующий контракт рассчитан до лета 2019 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2017 11:43
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    Комментарии (3)
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    momwig_
    1512992146
    правильно, нефиК делиться своим жиром
    Ответить
    TY13R
    1512997021
    Жиру не уйдёт ещё как минимум годик...
    Ответить
    ologreds
    1694991755
    numo528838
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