Венгер не хочет отпускать Жиру из «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не собирается терять нападающего Оливье Жиру в ближайшее трансферное окно.

«Жиру является важным игроком для нас. Зачем нам его продавать? Его будущее зависит от нас.

Ему удалось забить в минувшем туре, что является хорошим признаком. Я вижу его в качестве игрока основы», – приводит слова Венгера RMC.

Напомним, что ранее стало известно о желании Жиру покинуть «Арсенал» в январе из-за недовольства своим положением в команде. Его действующий контракт рассчитан до лета 2019 года.