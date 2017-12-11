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    • Романцев считает, что «Спартак» превзошел ЦСКА в командной игре

    Романцев считает, что «Спартак» превзошел ЦСКА в командной игре

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отметил детские ошибки футболистов ЦСКА, которые привели к забитым голам во встрече с красно-белыми. По его словам, «Спартак» превзошел ЦСКА и в командной игре.

    Матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА завершился со счетом 3:0.

    – Первые минут пятнадцать второго тайма показали, что в игре ЦСКА ничего не изменилось.

    – Этого следовало ожидать. Надо было либо перестраивать тактику, либо бросать в бой свежие силы. А с качественным резервом у армейцев бедновато.

    – На 59-й минуте Вернблум из штрафной запустил мяч выше ворот. Гол шведа мог что-то изменить в ходе встречи?

    – Вопрос слишком абстрактный. Конечно, сравняй армейцы счет, «Спартак» мог бы занервничать, побежать вперед забивать – и пропустить еще. Но все это из области «если бы да кабы».

    – А вот ЦСКА дал маху...

    – Да, уж такие детские ошибки любому тренеру только в страшном сне могут привидеться. Как мог опытный Натхо потерять мяч и обрезать партнеров? Для Промеса, который потом расстреливал Акинфеева, это был подарок.

    – Вам не показалось в тот момент, что игра уже сделана?

    – Нет. К чести армейцев, они продолжали биться до последней добавленной минуты. Но Головин с Дзагоевым не перехватили игровые вожжи в свои руки. Потому и Вернблум с Витиньо оказались практически вне игры.

    – Каррера выпустил Пашалича, чтобы укрепить оборону?

    – Не думаю, поскольку хорват частенько появлялся у чужой штрафной. Спартаковцы и к концу встречи пытались наращивать темп, чувствуя, что соперник проседает. Вообще, если первая половина было стопроцентно спартаковская, то вторая на сто один была чемпионской. Третий гол Пашалича, после очередного провала армейской обороны, лучшее тому подтверждение. Хотя, повторюсь, ЦСКА бился до последнего. Но в командной игре «Спартак» превзошел не простого соперника, а конкурента в борьбе за чемпионство.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2017 10:31
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    Комментарии (8)
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    Приус
    1512978055
    Спартак был лучше во всех линиях, кроме вратарской. У Селихова просто был выходной.
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    Робинзон
    1512978433
    Гончару играть некем, Витиньё, Вернблум, Оланаре - шлак а не нападение Вернблум опорник злючий, но никак не нап тут не в командной игре дело, тут ресурс решил командную игру в Ливере посмотрели рано о командной игре говорить, сначала оборону наладить надо Кареру брали как спеца по обороне, где защита, Массимо? .
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    Svoysvoemubrat
    1512982981
    На сегодня армейцы Спартаку не конкурент к сожалению. Может молодежь подрастет и усилит игру.
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    ologreds
    1694991755
    numo528833
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