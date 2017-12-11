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    Ловчев: «Во многом победу «Спартака» сделала атака… ЦСКА»

    Известный футбольный обозреватель Евгений Ловчев считает, что «Спартак» после победы в дерби над ЦСКА окончательно включился в чемпионскую гонку в текущем сезоне.

    «Во многом победу «Спартака» сделала атака… ЦСКА. Просто ноль! Казалось бы, в последних матчах в нападении армейцев неплохо выглядел Понтус Вернблум. Но в таких матчах, от ножа, с сильными соперниками швед не силен. Он не запомнился ничем, кроме споров с судьей. Он заслуживал желтой карточки гораздо раньше, чем ему ее показали. А после толчка в спину Пашалича, его нужно было удалять. Но почему-то наши судьи боятся это делать.

    Александр Головин? Старался, обводил кого-то. Но он же – полузащитник. Ему нужно найти партнера впереди. А их не было.

    Еще отмечу замены. У «Спартака» вместо Луиса Адриано выходит Зе Луиш и получает сразу два момента. В ЦСКА же на поле появились совсем молодые ребята. Разницу почувствовали все.

    Правильно говорят: от любви до ненависти – один шаг. Или плохая игра обычно бывает перед хорошей. Промес очень чувствует, что его любят болельщики и дома играет с особым вдохновением. Вспомните игру с «Севильей». Первый его гол можно назвать классным. Промес не стал бить грудь Акинфееву, а выдержал паузу и отправил мяч в ближний угол.

    В последнем матче Лиге чемпионов спартаковцы были откровенно слабые, но в чемпионате России они борются за золотые медали. И, считаю, в эту золотую гонку они вступили именно сегодня», – считает Ловчев.

    Напомним, что матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА завершился со счетом 3:0.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.12.2017 09:43
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    Комментарии (12)
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    VIPded
    1512975508
    А что уж говорить о "защите" армейцев... Увы, лучше не говорить вообще... (((
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    bset
    1512975885
    Очень жаль, что Оланаре после травмы так и не смог восстановиться. А с Витиньо вообще непонятно, что делать. Человек-настроение. И Чалов что-то сдулся. Надеюсь, зимой полноценно поработают футболисты и в феврале вернутся с новыми силами.
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    Dominator777
    1512977222
    Согласен с Ловчевым, но есть небольшое уточнение - во многом победу «Спартака» сделала не атака ЦСКА, а ОТСУТСТВИЕ атаки у армейцев. Логика проста: нет атаки - нет голов, нет голов - нет побед.
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    alexivanof197
    1512979135
    значит с Локомотивом играли,с Тосно,с Хабаровском-хорошая атака была,а тут ничего не дали сделать,так это проблемы с игроками нападения?
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    Dimon 007
    1512984283
    Коняшки заныли..... Перед матчем гривой махали, что порвём Спартак, а щас ныть начали... Вы прям мужики:)
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    docndoc
    1512986405
    Конечно, победе Спартака рад, но... что- то уж сильно армия просела по игре и по составу. Так скоро неинтересно будет. Давайте-ка, заклятые "друзья", усиливайтесь, чтобы это было реальное дерби всея Руси))
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    maygli
    1513001442
    Просто в ЦСКА забить Спартаку хотели все, а надо было договориться кто будет забивать. от этого и была неразбериха. особенно это заметно, когда Витинью снял мяч своей бестолковкой, с ноги Дзагоева.
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    ologreds
    1694991755
    numo528829
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