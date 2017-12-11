Ловчев: «Во многом победу «Спартака» сделала атака… ЦСКА»

Известный футбольный обозреватель Евгений Ловчев считает, что «Спартак» после победы в дерби над ЦСКА окончательно включился в чемпионскую гонку в текущем сезоне.

«Во многом победу «Спартака» сделала атака… ЦСКА. Просто ноль! Казалось бы, в последних матчах в нападении армейцев неплохо выглядел Понтус Вернблум. Но в таких матчах, от ножа, с сильными соперниками швед не силен. Он не запомнился ничем, кроме споров с судьей. Он заслуживал желтой карточки гораздо раньше, чем ему ее показали. А после толчка в спину Пашалича, его нужно было удалять. Но почему-то наши судьи боятся это делать.

Александр Головин? Старался, обводил кого-то. Но он же – полузащитник. Ему нужно найти партнера впереди. А их не было.

Еще отмечу замены. У «Спартака» вместо Луиса Адриано выходит Зе Луиш и получает сразу два момента. В ЦСКА же на поле появились совсем молодые ребята. Разницу почувствовали все.

Правильно говорят: от любви до ненависти – один шаг. Или плохая игра обычно бывает перед хорошей. Промес очень чувствует, что его любят болельщики и дома играет с особым вдохновением. Вспомните игру с «Севильей». Первый его гол можно назвать классным. Промес не стал бить грудь Акинфееву, а выдержал паузу и отправил мяч в ближний угол.

В последнем матче Лиге чемпионов спартаковцы были откровенно слабые, но в чемпионате России они борются за золотые медали. И, считаю, в эту золотую гонку они вступили именно сегодня», – считает Ловчев.

Напомним, что матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА завершился со счетом 3:0.