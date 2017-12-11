Каррера: «Спартак» доказал, что в Ливерпуле была просто авария»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал футболистов своей команды настоящими мужчинами после победы в дерби над ЦСКА. По его словам, психологически нелегко было подготовиться к этой игре после поражения от «Ливерпуля» (0:7) в Лиге чемпионов.

Матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА завершился со счетом 3:0.

– Насколько сложно было психологически подготовить команду после 0:7?

– Естественно, нелегко. Такое поражение могло надолго остаться большим камнем на шее. Но команда доказала, что это была просто авария. Ребята продемонстрировали, что они настоящие мужчины.

– На трибуне ближе к концу матча появился баннер: «Лучше урок в Ливерпуле, чем экзамен с ЦСКА». Согласны с мнением болельщиков?

– Это был важный урок для нас. Он доказывает, что мы еще должны расти, чтобы уметь противостоять таким соперникам на высоком уровне. И это нужно нам для понимания, где улучшать себя. Мы поехали в Ливерпуль играть в какую-то другую игру, в легкомысленный футбол. Но это часть роста всех: тренера, команды, клуба.

– Есть такое слово – «отмазаться». Сегодня это получилось?

– Нет, отмазки тут вообще ни при чем. В Ливерпуле мы просто ошиблись в игре. В прошлом году проиграли предпоследний матч перед паузой в Самаре – 0:4, хотя шли первыми. Это все часть роста команды, повторю.

– Мельгарехо с середины тайма стал играть крайнего защитника. Вариант наигрывался?

– Я знал, что он может действовать на фланге, в «Бенфике» он выступал на этой позиции. Решение приняли по ходу матча, поскольку Зобнин был нам нужен в центре поля.

– Показалось, что когда команда перестраивалась в первый раз на 24-й минуте, возникла небольшая заминка – не все понимали, где каждому расположиться.

– Не то чтобы не понимали, просто нужно было играть по-другому. Потребовалось несколько минут, чтобы понять, как именно.

– Зобнин сегодня играл на трех позициях. Можно сказать, что он ключевой игрок «Спартака»?

– Роман очень важен, поскольку может играть на разных позициях. Для тренера такие футболисты всегда ценны.

– Вблизи своей штрафной «Спартак» предельно деликатно вступал в борьбу, стараясь не нарушать правила. Это установка?

– Нет, такой установки не было. Так вышло. Но мы сами прекрасно понимаем, что на стандартах нам немного сложно, нет большого количества высоких игроков.

– Джикии не оказалось в стартовом составе, но в заявку он попал. Выпустили бы его на поле только в экстренном случае?

– Взял Георгия на замену только для ситуации, если бы он понадобился на последних минутах. Предпочел не рисковать, чтобы не потерять его на месяц или два. В следующем году мы начинаем играть в середине февраля, посчитал, что нет смысла в риске.