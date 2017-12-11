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    • Каррера: «Спартак» доказал, что в Ливерпуле была просто авария»

    Каррера: «Спартак» доказал, что в Ливерпуле была просто авария»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал футболистов своей команды настоящими мужчинами после победы в дерби над ЦСКА. По его словам, психологически нелегко было подготовиться к этой игре после поражения от «Ливерпуля» (0:7) в Лиге чемпионов.

    Матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА завершился со счетом 3:0.

    – Насколько сложно было психологически подготовить команду после 0:7?

    – Естественно, нелегко. Такое поражение могло надолго остаться большим камнем на шее. Но команда доказала, что это была просто авария. Ребята продемонстрировали, что они настоящие мужчины.

    – На трибуне ближе к концу матча появился баннер: «Лучше урок в Ливерпуле, чем экзамен с ЦСКА». Согласны с мнением болельщиков?

    – Это был важный урок для нас. Он доказывает, что мы еще должны расти, чтобы уметь противостоять таким соперникам на высоком уровне. И это нужно нам для понимания, где улучшать себя. Мы поехали в Ливерпуль играть в какую-то другую игру, в легкомысленный футбол. Но это часть роста всех: тренера, команды, клуба.

    – Есть такое слово – «отмазаться». Сегодня это получилось?

    – Нет, отмазки тут вообще ни при чем. В Ливерпуле мы просто ошиблись в игре. В прошлом году проиграли предпоследний матч перед паузой в Самаре – 0:4, хотя шли первыми. Это все часть роста команды, повторю.

    – Мельгарехо с середины тайма стал играть крайнего защитника. Вариант наигрывался?

    – Я знал, что он может действовать на фланге, в «Бенфике» он выступал на этой позиции. Решение приняли по ходу матча, поскольку Зобнин был нам нужен в центре поля.

    – Показалось, что когда команда перестраивалась в первый раз на 24-й минуте, возникла небольшая заминка – не все понимали, где каждому расположиться.

    – Не то чтобы не понимали, просто нужно было играть по-другому. Потребовалось несколько минут, чтобы понять, как именно.

    – Зобнин сегодня играл на трех позициях. Можно сказать, что он ключевой игрок «Спартака»?

    – Роман очень важен, поскольку может играть на разных позициях. Для тренера такие футболисты всегда ценны.

    – Вблизи своей штрафной «Спартак» предельно деликатно вступал в борьбу, стараясь не нарушать правила. Это установка?

    – Нет, такой установки не было. Так вышло. Но мы сами прекрасно понимаем, что на стандартах нам немного сложно, нет большого количества высоких игроков.

    – Джикии не оказалось в стартовом составе, но в заявку он попал. Выпустили бы его на поле только в экстренном случае?

    – Взял Георгия на замену только для ситуации, если бы он понадобился на последних минутах. Предпочел не рисковать, чтобы не потерять его на месяц или два. В следующем году мы начинаем играть в середине февраля, посчитал, что нет смысла в риске.

    Источник: ФК «Спартак»

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    11.12.2017 08:04
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    Комментарии (25)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    saf05
    1512977173
    Это не авария это катастрофа.ЦСКА это пенсионеры и дети,сравнивать их не надо.Вот когда окрепнут обкатаются тогда будет видно.А пока до весны,там посмотрим какая была авария.
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    Опорник84
    1512977318
    По мне так с Ливером просто не упирались, понимали,что пройти будет сложно, а через несколько дней дерби с цска,! Задача на весну выполнена, За золото боремся, так что все не так уж и плохо!
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    Axe111
    1512983999
    Даже Ростов не проигрывал так унизительно Атлетико и МЮ на выезде ЛИВЕРПУЛЬ 7:0
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    alp
    1512984304
    авария - слишком мягко сказано.. я б это охарактеризовал словом пздц.. на край - фатал еррор
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    OfaZavr
    1512985565
    Спасибо вам за вчера, а Ливер мы уже проехали. двигаемся дальше.
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    nemolod
    1512987588
    Одно радует,что спартаковцам повезло с главным тренером-сам не унывает и подопечным не позволяет!
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    ДяДь ПашА
    1512987959
    Если был бы выбор Проиграть ливеру но выиграть у ЦСКА.Конечно победа над ЦСКА!
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    фантоци
    1512989828
    Ну это не последняя авария Спартака)
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    +50/-50
    1513016034
    - " Но команда доказала, что это была просто авария". Это не авария, это - позор. Так с Европы никто не привозил!
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    ologreds
    1694991755
    numo528822
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