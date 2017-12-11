Червиченко: «У «Спартака» было не так много опасных моментов в матче с ЦСКА. Игра была равная»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился наблюдениями от матча 20-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА (3:0).

«Лично для меня игра была практически равная. Красно-белые великолепно используют ошибки соперников. Ведь по большому счету у «Спартака» было не так много опасных моментов. А ЦСКА наоборот свои шансы не использовал. Красно-белые сейчас сильнее армейцев в скорости, опыте и «скамейке». Можно выделить то, что «Спартак» становится как удав. Если первым забивает, то обычно добивается победы. Но при этом нет костяка, состав похож на калейдоскоп. Каррера крутит этот калейдоскоп и никак не может его в руках зафиксировать. Играют все, основного состава по большому счету нет. Но команда идет уже в тройке, значит все верно, возможно. Попадание в тройку по итогам года – неплохо. При таком старте и затянувшемся праздновании чемпионства тем более.

По поводу ЦСКА я бы не драматизировал, проблемы бывают у всех. Но мы видим фундамент, играет много молодежи. Через два-три года они будут составлять основу нового коллектива. Как раз в этом плане армейцы лучше красно-белых.

«Спартаку» придется решать проблему Промеса, скоро его захотят купить. А не продать его будет нельзя. Показалось, что голландец сегодня даже прощался. Без Промеса у команды Карреры начнутся проблемы. Потому что Луис Адриано мне не так импонирует. На фоне остальных новичков команды он выделяется, но я не думаю, что он будет так хорошо играть без Промеса», — сказал Червиченко.