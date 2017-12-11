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    • Червиченко: «У «Спартака» было не так много опасных моментов в матче с ЦСКА. Игра была равная»

    Червиченко: «У «Спартака» было не так много опасных моментов в матче с ЦСКА. Игра была равная»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился наблюдениями от матча 20-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА (3:0).

    «Лично для меня игра была практически равная. Красно-белые великолепно используют ошибки соперников. Ведь по большому счету у «Спартака» было не так много опасных моментов. А ЦСКА наоборот свои шансы не использовал. Красно-белые сейчас сильнее армейцев в скорости, опыте и «скамейке». Можно выделить то, что «Спартак» становится как удав. Если первым забивает, то обычно добивается победы. Но при этом нет костяка, состав похож на калейдоскоп. Каррера крутит этот калейдоскоп и никак не может его в руках зафиксировать. Играют все, основного состава по большому счету нет. Но команда идет уже в тройке, значит все верно, возможно. Попадание в тройку по итогам года – неплохо. При таком старте и затянувшемся праздновании чемпионства тем более.

    По поводу ЦСКА я бы не драматизировал, проблемы бывают у всех. Но мы видим фундамент, играет много молодежи. Через два-три года они будут составлять основу нового коллектива. Как раз в этом плане армейцы лучше красно-белых.

    «Спартаку» придется решать проблему Промеса, скоро его захотят купить. А не продать его будет нельзя. Показалось, что голландец сегодня даже прощался. Без Промеса у команды Карреры начнутся проблемы. Потому что Луис Адриано мне не так импонирует. На фоне остальных новичков команды он выделяется, но я не думаю, что он будет так хорошо играть без Промеса», — сказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.12.2017 01:36
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    Комментарии (24)
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    upiter622
    1512973877
    Смотрел внимательно,даже по губам Вернблюма прочитал в адрес судьи,Ё..ь твою мать!Молодец швед!)))
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    Сибирь за Спартак
    1512974120
    Рассказываю как аграрий аграриям - выросло отличное яблоко, крупное, сочное, душистое. Глаз радуется. И тут выползает червяк и ........
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    Freyd
    1512976207
    Интересно,какой матч смотрел обиженное Червиченко?
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    VVM1964
    1512976271
    " Ведь по большому счету у «Спартака» было не так много опасных моментов " - у ЦСКА их не было совсем . ( один полу момент - удар Вернблума ) " Показалось, что голландец сегодня даже прощался " - даже не надейся .
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    Приус
    1512978154
    Осколок в глазу становится с годами больше.
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    "supermax"
    1512981892
    В то время как кони не создали ни одного момента, у червяка они их уже не реализовали
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    slavа0508
    1512983267
    Червяк игру то смотрел,,,,,или времени нет,,,всё время сидит и строчит хуууйню какую нибудь про Спартак
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    Colonist
    1512990127
    7-1 по опасным моментам и игра равна? :)))
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    sajra
    1512999517
    самый м у д а к этот червиченко он меня бесит больше всех...... пишет все ему не так и не эдак...
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    ologreds
    1694991756
    numo528809
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