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    • Примера. «Барселона» благодаря голам Суареса и Месси обыграла «Вильярреал»

    Примера. «Барселона» благодаря голам Суареса и Месси обыграла «Вильярреал»

    «Барселона» одержала победу над «Вильярреалом» в гостевом матче 15-го тура чемпионата Испании. Голами в этой встрече отметились Луис Суарес и Лионель Месси.

    Стоит отметить, что хозяева с 60-й минуты выступали в меньшинстве. Прямую красную карточку получил полузащитник Даниэль Раба.

    Победа позволила каталонцам набрать 39 очков и закрепиться на первой строчке в турнирной таблице. «Вильярреал» остался на шестой строчке.

    Чемпионат Испании. Примера. 15-й тур

    Вильярреал – Барселона – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Суарес, 72; 0:2 – Месси, 83.

    Удаление: Раба, 60.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2017 00:35
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    Комментарии (5)
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    Almazovich
    1512944526
    похоже тяжелый матч.
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    Тraumtanzеr
    1512948012
    Месси опять на жопу двоих усадил.
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    nelez
    1512972389
    Когда забил мяч месси на поле был 6 мяч. Судья должен был остановить игру. Это фолл. Вообще то судья был 12 -ым игроком Барсы.
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    ologreds
    1694991757
    numo528804
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