Примера. «Барселона» благодаря голам Суареса и Месси обыграла «Вильярреал»

«Барселона» одержала победу над «Вильярреалом» в гостевом матче 15-го тура чемпионата Испании. Голами в этой встрече отметились Луис Суарес и Лионель Месси.

Стоит отметить, что хозяева с 60-й минуты выступали в меньшинстве. Прямую красную карточку получил полузащитник Даниэль Раба.

Победа позволила каталонцам набрать 39 очков и закрепиться на первой строчке в турнирной таблице. «Вильярреал» остался на шестой строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 15-й тур

Вильярреал – Барселона – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Суарес, 72; 0:2 – Месси, 83.

Удаление: Раба, 60.

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