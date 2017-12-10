Нойер: «Было бы отлично избавиться от костылей к Рождеству»

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер рассказал о восстановлении после перелома ноги.

«На данный момент я не могу сказать, приму ли участие в подготовке к чемпионату мира-2018. Если врачи сообщат мне о хороших результатах, я непременно вернусь к тренировкам.

Не знаю конкретной даты своего возвращения. Было бы отлично попрощаться со своими друзьями (о костылях – прим. «Бомбардира») к Рождеству. Это было бы лучшим подарком», – сказал 31-летний голкипер в интервью официальному сайту Бундеслиги.

Последний официальный матч Нойер состоялся в сентябре – «Бавария» обыграла «Майнц» (4:0) в матче 4-го тура чемпионата Германии.