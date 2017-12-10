АПЛ. «Манчестер Сити» переиграл «Манчестер Юнайтед», одержав 14-ю победу подряд

В рамках 16 тура АПЛ состоялось манчестерское дерби. Три очка достались «горожанам», которым помог решающий гол защитника Никласа Отаменди. Также за гостей отличился Давид Силва.

Теперь отрыв лидирующего «Сити» до второго места возрос до 11 очков.

Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 1:2 (1:1) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Силва, 43; 1:1 – Рэшфорд, 45+2; 1:2 – Отаменди, 54.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Рохо (Линделоф, 46), Янг, Матич, Эррера (Мата, 82), Рэшфорд, Лингард (Ибрагимович, 76), Марсьяль, Лукаку.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Компани (Гюндоган, 46), Делф, Фернандиньо, Де Брюйне, Сильва, Стерлинг, Сане (Б. Силва, 88), Жезус (Мангала, 59).

Предупреждения: Рохо, 36; Рэшфорд, 63; Эррера, 79; Янг, 90 – Уокер, 4; Силва, 73.

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