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    • АПЛ. «Манчестер Сити» переиграл «Манчестер Юнайтед», одержав 14-ю победу подряд

    АПЛ. «Манчестер Сити» переиграл «Манчестер Юнайтед», одержав 14-ю победу подряд

    В рамках 16 тура АПЛ состоялось манчестерское дерби. Три очка достались «горожанам», которым помог решающий гол защитника Никласа Отаменди. Также за гостей отличился Давид Силва.

    Теперь отрыв лидирующего «Сити» до второго места возрос до 11 очков.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур

    Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 1:2 (1:1) Текстовая трансляция

    Голы: 0:1 – Силва, 43; 1:1 – Рэшфорд, 45+2; 1:2 – Отаменди, 54.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Рохо (Линделоф, 46), Янг, Матич, Эррера (Мата, 82), Рэшфорд, Лингард (Ибрагимович, 76), Марсьяль, Лукаку.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Компани (Гюндоган, 46), Делф, Фернандиньо, Де Брюйне, Сильва, Стерлинг, Сане (Б. Силва, 88), Жезус (Мангала, 59).

    Предупреждения: Рохо, 36; Рэшфорд, 63; Эррера, 79; Янг, 90 – Уокер, 4; Силва, 73.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2017 21:26
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    Комментарии (15)
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    Freyk
    1512930532
    Рад за Гвардиолу, но то, как «Сити» тянул время в конце матча... Это ниже любого человеческого достоинства. Вот эта череда аутов и угловых без единой попытки хоть как-то завершить атаку — настоящий позор.
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    AZ
    1512930623
    Сити просто в этом году Боги Англии...
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    XaXatyn
    1512930693
    Надеялся на МЮ , но думал что победит все таки Сити
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    BARCLAYS_APL
    1512930732
    Если Сити возьмет АПЛ это уже не АПЛ целеком лысый д а л б а е б завоюет Англию тогда это последнее дело он не должен завоевать Англию это не гнилая Испания
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    DOCTOR PENALTY
    1512930769
    Неплохая игра. Почти как Спартак - ЦСКА.
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    фантоци
    1512930775
    Хорошая игра. Сити с чемпионством
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    ibragim_ibragimov_99
    1512930858
    Лукаку топ !!
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    insider_retro
    1512930897
    Многие сегодня желали победы МЮ... Утомило лидерство МС... Но "горожане" сделали необходимый результат и отцепили наметившегося преследователя... Пока верх таблицы АПЛ потерял остроту...))
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    Михаил_Боярский
    1512944712
    Лукакич молодец. Привез оба гола. Топчик.
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    ologreds
    1694991759
    numo528779
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