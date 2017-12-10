Таски: «Спартак» собрался после тяжелого поражения от «Ливерпуля»

Защитник «Спартака» Сердар Таски прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) в 20-м туре чемпионата России.

«Хороший, умный матч для нас. Мы сыграли очень плохо в Лиге чемпионов и должны были что-то поменять. Мы хотели преподнести сюрприз нашим болельщикам, но результат получился очень грустным.

Сегодня мы действовали очень компактно и забили свои голы. Повторюсь, наша команда сыграла умно. Сегодняшняя победа показала, что мы – большая команда, которая после тяжелого поражения смогла собраться.

Что касается остановок во время матча, то это самое большое дерби в России, поэтому это нормально. Даже после остановок мы были сконцентрированы на матче, и в итоге отлично сыграли.

Нужно ли было удалять Вернблума за удар Пашалича? Это решение арбитра. Правда, теперь у Пашалича очень большой нос! Так или иначе, думаю, тот факт, что судья не удалил его, не повлияло на ход матча.

Промес – отличный футболист, очень важный для нас. Сегодня он сделал дубль. Может быть, именно он и был лучшим», – сказал Ташчи.

30-летний Таски провел 18-й матч в текущем сезоне во всех турнирах. На его счету одна результативная передача.