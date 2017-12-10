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    • Таски: «Спартак» собрался после тяжелого поражения от «Ливерпуля»

    Таски: «Спартак» собрался после тяжелого поражения от «Ливерпуля»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) в 20-м туре чемпионата России.

    «Хороший, умный матч для нас. Мы сыграли очень плохо в Лиге чемпионов и должны были что-то поменять. Мы хотели преподнести сюрприз нашим болельщикам, но результат получился очень грустным.

    Сегодня мы действовали очень компактно и забили свои голы. Повторюсь, наша команда сыграла умно. Сегодняшняя победа показала, что мы – большая команда, которая после тяжелого поражения смогла собраться.

    Что касается остановок во время матча, то это самое большое дерби в России, поэтому это нормально. Даже после остановок мы были сконцентрированы на матче, и в итоге отлично сыграли.

    Нужно ли было удалять Вернблума за удар Пашалича? Это решение арбитра. Правда, теперь у Пашалича очень большой нос! Так или иначе, думаю, тот факт, что судья не удалил его, не повлияло на ход матча.

    Промес – отличный футболист, очень важный для нас. Сегодня он сделал дубль. Может быть, именно он и был лучшим», – сказал Ташчи.

    30-летний Таски провел 18-й матч в текущем сезоне во всех турнирах. На его счету одна результативная передача.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.12.2017 20:41
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    Комментарии (12)
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    Одинокий волк Маквейд
    1512928940
    Защита и опорная зона сегодня так сыграли, что я дивился, неужели это мы.
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    DOCTOR PENALTY
    1512929238
    Возьмите это за эталон.***
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    Одинокий волк Маквейд
    1512930253
    Это должно быть нормой жизни, как трезвость.
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    insider_retro
    1512930281
    Дельно сказал!.. Особенно вставило, как с оптимизмом сказал про нос товарища!!..
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    OfaZavr
    1512980217
    вначале увидев в составе Кутепова и Таски вместе да еще и вообще без Джикии не на шутки переволновался, на удивление слажено и грамотно сыграли в обороне. Молодцы!
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    ologreds
    1694991759
    numo528774
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