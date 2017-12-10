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    • Самедов: «Спартак» хорошо сыграл в обороне. ЦСКА ничего не создал»

    Самедов: «Спартак» хорошо сыграл в обороне. ЦСКА ничего не создал»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов подвел итог победе над ЦСКА (3:0) в матче 20-го тура РФПЛ.

    «Настроение хорошее, выиграли важный матч и закончили первую часть сезона в тройке. Есть все шансы бороться. Перед игрой с ЦСКА особые напутствия не нужны. Крупная победа? У ЦСКА тоже были моменты. В концовке они провалились, пошли вперед, мы и забили третий гол. Играть было холодно. Как с этим бороться не знаю, быстрый бег не поможет. На Новый год улетаю с семьей отдыхать, очень рад.

    Мы сегодня хорошо сыграли в обороне, это наша заслуга, что ЦСКА ничего не создал. После первого гола у ЦСКА были подходы, у них хорошие исполнители. После второго гола для них все стало тяжелее. Что касается судейства, то все нормально, только в концовочке можно было удалить человека не из нашей команды.

    Если говорить о дымовых завесах, то это такой матч, ничего страшного. Вернблум хорош в верховой игре, но защитники наши с ним справились», — сказал хавбек.

    Команда Массимо Карреры поднялась на второе место в турнирной таблице.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    10.12.2017 20:16
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Игорь В
    1512926362
    Чурка гордый??
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    Грыззь
    1512927301
    Спасибо! Всех красно-белых с победой!
    Ответить
    nik55
    1512927591
    вам бы так и весной играть
    Ответить
    Dominator777
    1512928578
    У армейцев в прошедшей части сезона "создавателей" практически нет, было бы удивительно, если бы создали. Наступила зимняя пауза, которую ждали болельщики армейцев - с надеждой на трансферы. Если не будет толковых приобретений, то клуб выше занимаемого сейчас места не поднимется.
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    DOCTOR PENALTY
    1512929492
    Саня, не задирай нос. ЦСКА сыграл достойно.
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    Диктор
    1512929593
    Все по делу сказал.
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    Одинокий волк Маквейд
    1512930318
    Так и для Джикии места не найдется.
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    СШГЭС
    1512975192
    Игра в обороне сегодня просто удивила приятно. И это с двумя потерями.
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    frizom
    1513068665
    Видно что после игры с Ливерпулем тренерский штаб сделал выводы и пересмотрел некоторые моменты. Плюс грамотно разобрали игру цска. В итоге у соперника было пару моментов но не очень серьезных. Ну и кто тут будет говорить что Карреру надо срочно убирать?
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    ologreds
    1694991759
    numo528771
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