Самедов: «Спартак» хорошо сыграл в обороне. ЦСКА ничего не создал»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов подвел итог победе над ЦСКА (3:0) в матче 20-го тура РФПЛ.

«Настроение хорошее, выиграли важный матч и закончили первую часть сезона в тройке. Есть все шансы бороться. Перед игрой с ЦСКА особые напутствия не нужны. Крупная победа? У ЦСКА тоже были моменты. В концовке они провалились, пошли вперед, мы и забили третий гол. Играть было холодно. Как с этим бороться не знаю, быстрый бег не поможет. На Новый год улетаю с семьей отдыхать, очень рад.

Мы сегодня хорошо сыграли в обороне, это наша заслуга, что ЦСКА ничего не создал. После первого гола у ЦСКА были подходы, у них хорошие исполнители. После второго гола для них все стало тяжелее. Что касается судейства, то все нормально, только в концовочке можно было удалить человека не из нашей команды.

Если говорить о дымовых завесах, то это такой матч, ничего страшного. Вернблум хорош в верховой игре, но защитники наши с ним справились», — сказал хавбек.

Команда Массимо Карреры поднялась на второе место в турнирной таблице.

«Спартак» разгромил ЦСКА в московском дерби. Как это было